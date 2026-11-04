Cristina Kirchner chicaneó a Trump y Milei tras la contundente derrota electoral en Estados Unidos

La expresidenta celebró el triunfo demócrata con un irónico mensaje en inglés en sus redes sociales. Días atrás, había anticipado el resultado en una entrevista con un diario estadounidense. Alberto Fernández y otros dirigentes opositores también se sumaron a las burlas.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner aprovechó la contundente derrota de Donald Trump en las elecciones legislativas de Estados Unidos para lanzar una chicana que también tuvo como destinatario indirecto al presidente Javier Milei, uno de los principales aliados internacionales del mandatario republicano. "Beautiful morning!!!" (¡Hermosa mañana!), escribió este miércoles en su cuenta de X, poco después de conocerse los resultados.
El mensaje, breve pero cargado de ironía, hizo referencia al revés electoral que sufrió el Partido Republicano, que perdió el control de la Cámara de Representantes y del Senado frente a los demócratas. La publicación de Cristina también remitió a la conocida frase de Guillermo Francella, "Hermosa mañana, ¿verdad?", utilizada habitualmente como una cargada para celebrar una victoria o la derrota de un adversario.
La expresidenta ya había anticipado el resultado durante una entrevista con el diario estadounidense The Washington Post, publicada días antes de los comicios. "Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país", había pronosticado, en una referencia directa al respaldo de Trump a distintos espacios de derecha de la región.
La chicana también tuvo una lectura política local por el fuerte alineamiento de Milei con la administración estadounidense. En ese contexto, otros dirigentes opositores se sumaron a las repercusiones. El exmandatario Alberto Fernández publicó: "¡¡¡Oportunidad!!! Comprá tu gorrita ahora… Liquidación por cierre", junto a una imagen de un antiguo posteo de Milei en el que aparecía con Trump y Flavio Bolsonaro, todos con gorras alusivas a sus consignas políticas.
También se expresó la diputada bonaerense Mayra Mendoza, quien respondió a Cristina con una imagen generada con inteligencia artificial que mostraba un zapato con el sello electoral "I vote" y una bolsa de Cheetos debajo del taco, en una burla al característico tono anaranjado de Trump. Por su parte, el diputado Maximiliano Ferraro escribió "Hermosa mañana, ¿verdad?", mientras que el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano calificó el resultado como una "derrota aplastante" y cuestionó el impacto que podría tener sobre las fuerzas de ultraderecha.
La reacción de Cristina llegó después de varios meses con escasas apariciones públicas, durante los cuales permaneció en su departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por la condena a seis años en la causa Vialidad. Días atrás, además, había recibido al diputado brasileño André Janones y al estratega de comunicación Rafael Marroquim, integrantes del equipo que participó en la campaña de Luiz Inácio Lula da Silva. En su entrevista con The Washington Post, también reconoció errores del peronismo durante el último gobierno y se mostró esperanzada con un eventual regreso al poder: "La historia no se escribe en línea recta. Hay avances y retrocesos. Pero el pueblo siempre vuelve".
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