Cristina Kirchner chicaneó a Trump y Milei tras la contundente derrota electoral en Estados Unidos

También se expresó la diputada bonaerense Mayra Mendoza, quien respondió a Cristina con una imagen generada con inteligencia artificial que mostraba un zapato con el sello electoral "I vote" y una bolsa de Cheetos debajo del taco, en una burla al característico tono anaranjado de Trump. Por su parte, el diputado Maximiliano Ferraro escribió "Hermosa mañana, ¿verdad?", mientras que el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano calificó el resultado como una "derrota aplastante" y cuestionó el impacto que podría tener sobre las fuerzas de ultraderecha.

@CFKArgentina https://t.co/TpDPqufOiT — Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) November 4, 2026

La reacción de Cristina llegó después de varios meses con escasas apariciones públicas, durante los cuales permaneció en su departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por la condena a seis años en la causa Vialidad. Días atrás, además, había recibido al diputado brasileño André Janones y al estratega de comunicación Rafael Marroquim, integrantes del equipo que participó en la campaña de Luiz Inácio Lula da Silva. En su entrevista con The Washington Post, también reconoció errores del peronismo durante el último gobierno y se mostró esperanzada con un eventual regreso al poder: "La historia no se escribe en línea recta. Hay avances y retrocesos. Pero el pueblo siempre vuelve".