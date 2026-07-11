El nuevo líder supremo de Irán prometió vengar la muerte de Alí Khamenei

Mojtaba Khamenei sostuvo que despide a su padre "con los ojos llenos de lágrimas y el corazón roto", pero aseguró que preservará "su escuela de pensamiento". También lanzó una dura advertencia contra quienes atribuye la responsabilidad del asesinato: "Estos criminales, cuyos nombres están plenamente documentados desde los rangos más altos hasta los más bajos, llevarán a la tumba el sueño de morir tranquilamente en sus camas".

El nuevo líder también agradeció la participación popular en las ceremonias realizadas en Teherán, Qom, Nayaf, Kerbala y Mashad, ciudad donde finalmente fueron sepultados los restos de Alí Jameneí. Desde el ataque aéreo que acabó con la vida del anterior líder supremo, Mojtaba Khamenei no había aparecido en público ni se habían difundido imágenes, videos o mensajes de voz suyos.

Tensión

Sus declaraciones se conocieron en un contexto de creciente tensión entre Teherán y Washington. Aunque ambos países firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní, los enfrentamientos volvieron a recrudecer durante los últimos días.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dio por terminado el alto el fuego y sostuvo que Irán había retomado las agresiones. Según Washington, las fuerzas iraníes atacaron embarcaciones comerciales en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde circula una parte sustancial del comercio mundial de petróleo y gas. En respuesta, Estados Unidos lanzó bombardeos sobre territorio iraní, mientras que Teherán respondió con ataques contra Baréin, Kuwait y Jordania.

Incumplimiento

En paralelo, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, acusó a la administración estadounidense de incumplir el memorando de entendimiento tras anunciar nuevas sanciones económicas contra el entorno de Mojtaba Kamenei.

"Irán ha cumplido hasta ahora con su palabra", escribió el canciller en la red social X, donde sostuvo que Washington "violó el párrafo 9" del acuerdo, que contemplaba no imponer nuevas sanciones mientras se mantuviera vigente el proceso de diálogo.

Las medidas anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense alcanzan al empresario Ali Ansari, señalado como supuesto administrador de una red financiera vinculada al liderazgo iraní, además de varias compañías radicadas en Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos que, según Washington, actuaban como firmas de cobertura para facilitar operaciones económicas del régimen.

Mientras Estados Unidos sostiene que la tregua quedó definitivamente concluida, Teherán insiste en que respetó los compromisos asumidos y acusa a Washington de haber reactivado el conflicto mediante nuevas sanciones y acciones militares. En ese escenario, la promesa de venganza formulada por el nuevo líder supremo agrega un nuevo factor de incertidumbre sobre la evolución de una crisis que vuelve a amenazar la estabilidad de Medio Oriente.