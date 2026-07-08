Trump anuncia el fin de las negociaciones con Irán: "Crueles y violentos"

Además, el mandatario estadounidense afirmó que los representantes iraníes aceptan en privado términos relativos a las armas nucleares, pero niega públicamente esos acuerdos después de concluidas las reuniones.

“Llegamos a un trato. Todos están de acuerdo: nada de armas nucleares. Llegamos a un acuerdo, salen y hablan con la prensa. Dicen que nunca hablamos de eso”, afirmó.

Concluyó que, aunque técnicamente las negociaciones podrían continuar, considera que el proceso actual llegó a su fin.

En una nueva ronda de escalada de tensiones iniciada el martes, Estados Unidos lanzó ataques contra 80 objetivos iraníes y, en respuesta, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán atacó 85 instalaciones militares estadounidenses en Bahréin y Kuwait.

“La agresión iraní fue injustificada, peligrosa y constituyó una violación flagrante del alto el fuego”, explicó el Mando estadounidense para Medio Oriente (Centcom) en la red X.

La agencia de noticias estatal iraní IRIB informó que varias explosiones se escucharon durante las primeras horas del miércoles en los distritos de Sirik, Qeshm y Bandar Abbas, en el sur de Irán. Seis estallidos se escucharon en una aldea de Qeshm, siete en la aldea de Tahrui en Sirik y seis en Bandar Abbas, informó la agencia.

Videos difundidos por Irán mostraron el momento en que los misiles golpearon en el puerto Shahid Haghani de Bandar Abbas.

Luego del fuego cruzado, Estados Unidos también revocó la licencia que permitía ‌a Irán vender petróleo.