El presidente de Bolivia apuntó contra Evo Morales: "Tiene los días contados"

"Es un delirante del poder y le tiene miedo hasta su propia sombra. Cuando Evo camina ve sombra al lado y cree que es conspiración y es su propia sombra y está en sí mismo su autodestrucción porque la ansiedad del poder hará la destrucción de su organización. Pero está claro que tiene un poderoso respaldo financiero y le está haciendo daño a Bolivia de forma extraordinaria", agregó.

Por otro lado, Paz apuntó que la financiación de las protestas provendría de actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico en la región de Chapare. "Hay gente decente que trabaja honradamente, pero también hay un gran margen de producción de hoja de coca que va al narcotráfico y de ahí salen recursos para estas movilizaciones", afirmó sobre las protestas, que vinculó a un "intento de golpe" contra su administración, la cual asumió el poder en noviembre pasado.

2025_11_251108706-scaled Pese a las protestas y los cortes de rutas, Rodrigo Paz afirmó que cumplirá su mandato.

Crisis en Bolivia: Paz descartó que vaya a renunciar

En una entrevista con A24, el jefe de Estado boliviano explicó que busca atender también las "demandas históricas no atendidas" a través del diálogo con los colectivos afectados. "Estamos firmes con el diálogo para la resolución de los problemas y yo creo que estamos muy cercano a ello", señaló.

"Hay gente que tiene justas demandas, hay que ser muy claros, pero detrás de esas demandas ha entrado toda esta fuerza económica del Chapare y que ha distorsionado todo este ciclo de demandas y eso es con intento de golpe. Evidentemente que han fracasado", expresó.

En este sentido, Paz desoyó los reclamos de que abandone el cargo, afirmando de que "se van a tener que aguantar" los críticos porque se va a ceñir al "voto popular" que "indicó cuál es el camino". "Son cinco años de Constitución, que es lo que debo cumplir", recalcó.