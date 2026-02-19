Trump respaldó en público a Milei quien ofreció enviar Cascos Blancos a Gaza

El presidente Javier Milei ofreció poner a disposición los Cascos Blancos argentinos para participar en una eventual misión internacional de estabilización en Gaza.
El presidente Javier Milei ofreció enviar Cascos Blancos argentinos a la Franja de Gaza como parte de una posible misión internacional de estabilización, en el marco del denominado Consejo de Paz realizado en Washington D.C. La propuesta fue presentada durante su intervención en la sesión inaugural del encuentro impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, quien lidera la iniciativa tras un acuerdo de paz en la región.
Según expresó el mandatario, la Argentina está “lista para contribuir” con su experiencia en asistencia humanitaria en un eventual esquema internacional destinado a sostener la reconstrucción y el proceso de pacificación. La referencia apuntó a la participación del cuerpo civil argentino especializado en emergencias, que actúa desde la década del noventa en misiones coordinadas por organismos multilaterales.
Luego de las palabras del mandatario argentino, trump realizo un apoyo explicito a su gestión y recordó que lo ayudó a ganar las elecciones legislativas de octubre
“¿Dónde está el presidente Milei? Le di mi apoyo. No se supone que deba apoyar a la gente, pero apoyo a la gente que me gusta. He tenido un muy buen historial apoyando a candidatos en Estados Unidos, pero ahora apoyo a líderes extranjeros, incluyendo a Viktor Orban, que está aquí, y a otros", señaló Trump y agregó: "Y apoyo a este caballero, Milei, que iba un poco por detrás en las encuestas, pero terminó ganando en forma aplastante “ las elecciones legislativas.
Luego, volvió a respaldar al mandatario argentino dirigiéndose nuevamente a Orban. “Te diré que Milei lo hizo muy bien. Estaba un poco decaído, ¿verdad? Y luego terminó ganando de forma aplastante. Eso está muy bien. Lo harás genial, Viktor. Tienes mi total apoyo", señaló el estadounidense.
En su discurso, Milei destacó el papel de Trump en la negociación del entendimiento alcanzado en Gaza, que, según señaló, fue ratificado por una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. También planteó que la paz duradera requiere instituciones que hagan cumplir reglas y garanticen derechos básicos.
Los Cascos Blancos dependen de la Cancillería argentina y se especializan en asistencia ante catástrofes naturales, crisis sanitarias y situaciones de emergencia social. Su eventual envío a Gaza quedaría sujeto a definiciones internacionales y a la conformación de una fuerza con aval de organismos competentes.
La iniciativa representa además un posicionamiento político del Gobierno, que profundiza su alineamiento con la agenda exterior promovida por Trump y busca consolidar vínculos estratégicos con Estados Unidos.
