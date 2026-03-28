El vicepresidente de EE.UU. asegura que los ovnis "son demonios"

El vicepresidente estadounidense. J.D. Vance aseguró que buscará “llegar al fondo” de los archivos oficiales sobre fenómenos anómalos.
El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, sorprendió con declaraciones inusuales sobre los ovnis -fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés)- al admitir que mantiene una “obsesión” con los archivos oficiales y prometer que intentará esclarecerlos antes de finalizar su mandato. Afirmó que cree que"son demonios"
Durante una entrevista en el pódcast del comentarista conservador Benny Johnson, Vance aseguró que cuenta con autorización de seguridad de “máxima categoría” y que su objetivo es acceder a la información clasificada. “Me quedan tres años como vicepresidente. Voy a llegar al fondo de los archivos ovni”, afirmó.
Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su interpretación sobre el origen de estos fenómenos. “No creo que sean extraterrestres. Creo que son demonios, en cualquier caso, pero ese es un tema largo para debatir”, sostuvo, en una definición que se aparta de las explicaciones científicas o militares que suelen dominar el debate.
El funcionario reconoció que, pese a su interés, aún no visitó lugares emblemáticos asociados a teorías sobre ovnis, como el Área 51. También mencionó rumores sobre supuestos depósitos de objetos no identificados en instalaciones como el llamado “Hangar 18”, aunque aclaró que no investigó esas versiones.
Vance explicó que sus prioridades actuales -la economía y la seguridad nacional- demoraron su incursión en el tema, pero insistió en que buscará avanzar en el acceso a documentación sensible. Desde su perspectiva religiosa, planteó que existen “cosas extrañas” difíciles de explicar y vinculó estos fenómenos con creencias espirituales.
“Creo que hay seres celestiales que vuelan por ahí, que hacen cosas raras a la gente”, señaló, al tiempo que cuestionó la tendencia a atribuir estos episodios exclusivamente a vida extraterrestre. Sus dichos reavivaron el debate público en Estados Unidos sobre los límites entre creencias personales, investigación oficial y teorías sobre fenómenos no identificados.
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