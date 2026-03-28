El vicepresidente de EE.UU. asegura que los ovnis "son demonios"

Vance explicó que sus prioridades actuales -la economía y la seguridad nacional- demoraron su incursión en el tema, pero insistió en que buscará avanzar en el acceso a documentación sensible. Desde su perspectiva religiosa, planteó que existen “cosas extrañas” difíciles de explicar y vinculó estos fenómenos con creencias espirituales.



Seres celestiales

“Creo que hay seres celestiales que vuelan por ahí, que hacen cosas raras a la gente”, señaló, al tiempo que cuestionó la tendencia a atribuir estos episodios exclusivamente a vida extraterrestre. Sus dichos reavivaron el debate público en Estados Unidos sobre los límites entre creencias personales, investigación oficial y teorías sobre fenómenos no identificados.