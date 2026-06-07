Elecciones en Perú: leve ventaja para Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez

roberto sanchez Roberto Sánchez, candidato a presidente de Perú.

La disputa enfrenta a dos figuras con perfiles políticos muy diferentes. Fujimori busca llegar por cuarta vez a la presidencia y convertirse en la sucesora de una larga trayectoria electoral marcada por derrotas ajustadas. Del otro lado, Sánchez representa al espacio político vinculado al expresidente Pedro Castillo, de cuyo gobierno formó parte como ministro de Comercio Exterior y Turismo antes de la crisis que derivó en la destitución del exmandatario.

El balotaje se desarrolló en un contexto de fuerte fragmentación política y creciente desconfianza hacia las instituciones. La primera vuelta había reflejado ese escenario con 35 candidatos en competencia y porcentajes muy bajos para los principales aspirantes. Desde 2016, Perú tuvo ocho presidentes, una rotación que profundizó la inestabilidad y debilitó a los partidos tradicionales.

Aunque la economía mantiene indicadores relativamente favorables, la inseguridad se consolidó como la principal preocupación de los votantes durante la campaña. El aumento de los homicidios, las extorsiones a comerciantes y transportistas y la expansión del crimen organizado dominaron el debate público. En ese marco, el resultado de esta elección es observado como una oportunidad para intentar recuperar la estabilidad política en uno de los países más convulsionados de la región.