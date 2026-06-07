Nueve heridos en Kansas por un tiroteo, cerca de la concentración de Argentina

El ataque ocurrió durante la madrugada en una de las sedes del Mundial 2026 y a pocos kilómetros del hotel donde se aloja la delegación albiceleste.

Un tiroteo registrado en Kansas City, una de las ciudades anfitrionas de la Copa del Mundo 2026, dejó nueve personas heridas y generó preocupación por su cercanía con la concentración de la Selección Argentina. El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado en la zona de Troost Avenue, ubicada a unos 12 minutos en auto del Hotel Origin, donde se hospeda el plantel dirigido por Lionel Scaloni.