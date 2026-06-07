Nueve heridos en Kansas por un tiroteo, cerca de la concentración de Argentina

El ataque ocurrió durante la madrugada en una de las sedes del Mundial 2026 y a pocos kilómetros del hotel donde se aloja la delegación albiceleste.
Un tiroteo registrado en Kansas City, una de las ciudades anfitrionas de la Copa del Mundo 2026, dejó nueve personas heridas y generó preocupación por su cercanía con la concentración de la Selección Argentina. El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado en la zona de Troost Avenue, ubicada a unos 12 minutos en auto del Hotel Origin, donde se hospeda el plantel dirigido por Lionel Scaloni.
De acuerdo con la información brindada por las autoridades locales, la policía recibió un aviso por detonaciones de armas de fuego cerca de las cuatro de la mañana. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a una multitud dispersándose y asistieron a tres mujeres que presentaban heridas de bala. Posteriormente se confirmó que otras seis personas adultas recibieron atención médica por lesiones menores relacionadas con el incidente.
La vocera del Departamento de Policía de Kansas City, Alayna González, informó que ninguna de las víctimas sufrió heridas de gravedad. Sin embargo, hasta el momento no se realizaron detenciones y los investigadores continúan trabajando en la zona para identificar a los responsables del ataque y determinar las circunstancias en las que se produjo la balacera.
Kansas City tendrá un papel destacado durante el Mundial y albergará a varias selecciones además de Argentina, como Inglaterra y Países Bajos. El seleccionado inglés tiene previsto instalarse en el complejo Swope Soccer Village a partir del 13 de junio, un centro de entrenamiento situado a pocos minutos del lugar donde ocurrió el tiroteo, lo que volvió a poner el foco sobre los operativos de seguridad en la previa del torneo.
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