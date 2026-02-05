Elon Musk, magnate y propietario de X y Tesla: "El dinero no puede comprar felicidad"

“Quien dijo que el dinero no puede comprar la felicidad realmente sabía de lo que hablaba”, escribió el magnate, acompañado por un emoticón triste. La frase tomó relevancia porque se conoció días después de que se confirmara que Musk se convirtió en la primera persona en superar un patrimonio neto de 800.000 millones de dólares.

Whoever said "money can't buy happiness" really knew what they were talking about — Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2026

Las respuestas no tardaron en llegar, algunos usuarios cuestionaron que la reflexión proviniera de uno de los hombres más ricos del planeta, otros reaccionaron con ironía y pidieron transferencias de dinero para “comprobar” la afirmación. También hubo quienes defendieron la idea y señalaron que el bienestar no depende solo de lo económico.

Según la revista Forbes, la fortuna de Musk creció de manera significativa tras una operación empresarial que involucró a SpaceX y la firma de inteligencia artificial xAI, ambas de su propiedad. La transacción fue valuada en alrededor de 1,25 billones de dólares.

elon-musk Una publicación del multimillonario en X se viralizó y generó reacciones divididas.

Ese movimiento elevó el patrimonio total del empresario a unos 852.000 millones de dólares, un número sin precedentes a nivel global y que volvió a poner el foco en la concentración de riqueza.