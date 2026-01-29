Tesla liquida dos modelos de auto que deja de fabricar para producir robots

Según explicó el directivo, la decisión responde a un cambio de enfoque productivo. Los modelos, que aún tenían demanda, serán discontinuados para liberar capacidad industrial. Musk afirmó que quienes estén interesados en adquirirlos deberían hacerlo antes de que finalice su producción.

El Model S fue lanzado en 2012 y se convirtió en uno de los primeros autos eléctricos de lujo con buena autonomía. El Model X, presentado en 2015, amplió la oferta con un SUV familiar. Con el paso del tiempo, ambos enfrentaron una mayor competencia y sucesivas rebajas de precio.

Qué hará Tesla ahora

Ahora, a fabricar robots

La planta de Fremont, donde se fabricaban estos vehículos, será utilizada para producir Optimus, un robot humanoide diseñado por la empresa. Este proyecto, según Tesla, requiere una infraestructura distinta y una cadena de suministro completamente nueva.

Tesla Optimus es un robot humanoide en desarrollo que aprende tareas como cocinar, planchar y barrer, con el objetivo de asistir en el hogar y el trabajo pronto. pic.twitter.com/8psVuZhWHY — Sepa Más (@Sepa_mass) May 21, 2025

La compañía prevé fabricar hasta un millón de robots por año, lo que implicará contratar más personal. Desde la empresa aseguran que esta reconversión no significa abandonar el negocio automotor, sino diversificar su producción.