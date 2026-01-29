Tesla liquida dos modelos de auto que deja de fabricar para producir robots

La empresa de autos eléctricos Tesla confirmó que dejará de fabricar los modelos Model S y Model X. La planta que los producía será reconvertida para un nuevo proyecto.
La automotriz estadounidense Tesla anunció que pondrá fin a la fabricación de los modelos Model S y Model X, dos vehículos que fueron clave en su crecimiento inicial. El anuncio fue realizado este jueves por su CEO, Elon Musk, durante la presentación de los resultados del cuarto trimestre de la compañía.
Según explicó el directivo, la decisión responde a un cambio de enfoque productivo. Los modelos, que aún tenían demanda, serán discontinuados para liberar capacidad industrial. Musk afirmó que quienes estén interesados en adquirirlos deberían hacerlo antes de que finalice su producción.
El Model S fue lanzado en 2012 y se convirtió en uno de los primeros autos eléctricos de lujo con buena autonomía. El Model X, presentado en 2015, amplió la oferta con un SUV familiar. Con el paso del tiempo, ambos enfrentaron una mayor competencia y sucesivas rebajas de precio.
Qué hará Tesla ahora
La planta de Fremont, donde se fabricaban estos vehículos, será utilizada para producir Optimus, un robot humanoide diseñado por la empresa. Este proyecto, según Tesla, requiere una infraestructura distinta y una cadena de suministro completamente nueva.
La compañía prevé fabricar hasta un millón de robots por año, lo que implicará contratar más personal. Desde la empresa aseguran que esta reconversión no significa abandonar el negocio automotor, sino diversificar su producción.
