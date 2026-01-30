Elon Musk figura en los nuevos archivos publicados de Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó tres millones de páginas de los archivos sobre la investigación a Epstein. Según los documentos, Musk le preguntó a Jeffrey Epstein en una ocasión: "¿Hay algún buen momento para visitar (la isla)?".

De todos modos, Musk afirmó anteriormente que él y Epstein nunca se conocieron. "Cualquiera que promueva esta falsa narrativa merece un desprecio absoluto", dijo el año pasado.

El cofundador de Tesla también había afirmado anteriormente que recibió una invitación a "una isla" de Epstein, pero la rechazó.

Departamento de Justicia publica millones de páginas de archivos de Epstein

El Departamento de Justicia publicó el viernes más registros sobre Jeffrey Epstein, reanudando las divulgaciones bajo una ley destinada a revelar lo que el gobierno sabía sobre el abuso sexual de jóvenes por parte del millonario financista y sus interacciones con los ricos y poderosos.

El subsecretario de Justicia Todd Blanche informó que el departamento estaba publicando más de tres millones de páginas de documentos en esta última divulgación así como más de 2.000 videos y 180.000 imágenes. Los archivos, publicados en el sitio web del departamento, incluyen millones de páginas de registros que, según los funcionarios, se retuvieron de una divulgación inicial en diciembre.

Fueron divulgados bajo la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, la ley promulgada después de meses de presión pública y política que requiere que el gobierno abra sus archivos sobre el difunto financiero y su confidente y exnovia, Ghislaine Maxwell.

"La divulgación de hoy marca el final de un proceso muy completo de identificación y revisión de documentos para garantizar la transparencia al pueblo estadounidense y el cumplimiento de la ley", dijo Blanche en una conferencia de prensa anunciando la divulgación.

La perspectiva de registros previamente no vistos que vinculan a Epstein con figuras famosas ha animado durante mucho tiempo a detectives en línea, teóricos de la conspiración y otros que han clamado por un relato completo que incluso Blanche reconoció que podría no ser satisfecho por la última entrega de documentos.

"Hay un hambre, o una sed, de información que no creo que se satisfaga con la revisión de estos documentos", declaró. Insistió en que, "No protegimos al presidente Trump, no protegimos a nadie".

Después de no cumplir con un plazo del 19 de diciembre establecido por el Congreso para liberar todos los archivos, el Departamento de Justicia dijo que encargó a cientos de abogados revisar los registros para determinar qué necesita ser tachado, para proteger las identidades de las víctimas.

Entre los materiales que se están reteniendo hay información que podría poner en peligro cualquier investigación en curso o exponer las identidades de detalles personales sobre posibles víctimas. Todas las mujeres, aparte de Maxwell, han sido eliminadas de los videos e imágenes que se publican el viernes, apuntó Blanche.

El número de documentos sujetos a revisión ha aumentado a aproximadamente seis millones, incluidos duplicados, dijo el departamento.

El Departamento de Justicia publicó decenas de miles de páginas de documentos justo antes de Navidad, incluidos fotografías, transcripciones de entrevistas, registros de llamadas y registros judiciales. Muchos de ellos ya eran públicos o estaban fuertemente tachados.