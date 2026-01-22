Otro accidente en España: un tren chocó contra una grúa y hay seis heridos

El hecho ocurrió por la mañana en la zona de Cartagena lo que implicó un gran operativo de emergencia con bomberos y personal de salud.

los-bomberos-evacuaron-a-los-pasajeros-del-tren-despues-del-accidente-foto-gentileza-antonio-gil-agm-RPRGPNGS5ZDTVPHGRRJUHLAO2U Tercer accidente de tren en cuatro días en España.

Se trata de una línea de ferrocarril que une Cartagena con Los Nietos y que circulaba con 16 pasajeros. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente. El concejal de Infraestructuras, Diego Ortega, dio detalles del momento del choque: “Los operarios estaban colocando la grúa y la cesta para reparar un cable de la luz que se había descolgado en un solar situado junto a las vías del tren. Los heridos eran pasajeros del tren porque no había nadie subido en la cesta”.

Algunos vecinos hablaron con el medio La Opinión de Murcia y habían advertido en numerosas ocasiones que se trata de un “tramo peligroso” que “no está señalizado ni regulado mediante un semáforo”.

Desde los servicios de emergencia expresaron que no hay un número de heridos exacto, aunque serían todas heridas leves. El Centro de Coordinación de Emergencias confirmó a seis los heridos: dos jóvenes de 18 años, un hombre de 26, otro de 50 y dos mujeres de 62 y 74 años. Todos fueron trasladados a los hospitales Santa Lucía y Santa María del Rosell, en Cartagena.

Por el choque, se llevó a cabo un gran operativo en el que acudieron dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, ambulancias del servicio sanitario 061, efectivos de la Guardia Civil y personal de Protección Civil, quienes asistieron a las víctimas y aseguraron la zona.