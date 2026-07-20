En medio de la polémica por la bandera de Malvinas, asumió el nuevo premier del Reino Unido

Se trata de Andy Burnham, que aceptó el pedido del rey Carlos III de Inglaterra de formar gobierno. Es el séptimo primer ministro del Reino Unido en los últimos diez años.
El líder del Partido Laborista, Andy Burnham, se convirtió este lunes en el nuevo primer ministro de Reino Unido, luego de aceptar el encargo del rey Carlos III de Inglaterra de formar gobierno por la renuncia de Keir Starmer.
En una audiencia realizada en el Palacio de Buckingham poco después de que Starmer formalizara ante el monarca su dimisión, el rey Carlos III encargó a Burnham la formación de gobierno, oferta que éste ha aceptado.
"Su Majestad ha recibido en audiencia al diputado Andrew Burnham y le ha pedido que formara una nueva Administración. Burnham ha aceptado la oferta del Rey y han estrechado las manos con motivo de su nombramiento como primer ministro", anunció el Palacio de Buckingham en redes sociales.
De esta forma, Burnham se transformó en el séptimo primer ministro que dirige el país en la última década, tras la crisis abierta con el referéndum para la salida del Reino Unido de la Unión Europea en junio de 2016. Starmer, su predecesor en el cargo, abandonó Downing Street destacando que deja una economía "más fuerte" y una defensa "más sólida", al tiempo que expresó todo su respaldo al próximo líder británico.
Burham asumió el cargo días después de que los jugadores de la Selección argentina desplegaran una bandera con el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Ese gesto tuvo impacto internacional y forzó a Londres a responder frente a una presión diplomática renovada y con mayor visibilidad.
“Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las Islas Malvinas sí lo son. Nuestro compromiso con las Malvinas jamás flaqueará", afirmó un portavoz oficial al diario británico The Guardian.
Exalcalde de Manchester, Burnham emergió como figura del laborismo llamado a revertir el declive del Ejecutivo y revitalizar el partido. En tiempo récord, logró sacar el escaño en el Parlamento británico, gracias a las elecciones parciales en Makerfield con las que pudo presentarse a los comicios internos, donde arrasó tras recibir 349 apoyos entre los diputados laboristas