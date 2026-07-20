Burham asumió el cargo días después de que los jugadores de la Selección argentina desplegaran una bandera con el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Ese gesto tuvo impacto internacional y forzó a Londres a responder frente a una presión diplomática renovada y con mayor visibilidad.

La bandera desplegada por los jugadores argentinos tuvo impacto internacional.

“Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las Islas Malvinas sí lo son. Nuestro compromiso con las Malvinas jamás flaqueará", afirmó un portavoz oficial al diario británico The Guardian.

Exalcalde de Manchester, Burnham emergió como figura del laborismo llamado a revertir el declive del Ejecutivo y revitalizar el partido. En tiempo récord, logró sacar el escaño en el Parlamento británico, gracias a las elecciones parciales en Makerfield con las que pudo presentarse a los comicios internos, donde arrasó tras recibir 349 apoyos entre los diputados laboristas