El gobierno kelper envió una carta a la FIFA por la bandera de Malvinas: qué dice

El presidente de la Asamblea Legislativa de las Islas, Jack Ford, rechazó la actitud de los jugadores argentinos. Recordó que "no es el primer incidente de este tipo" y habló de la guerra ocurrida en 1982.
El día después del triunfo de la Selección contra Inglaterra 2 a 1, el gobierno kelper de las Islas Malvinas envió una carta a la FIFA y reclamó que analice la exhibición de una bandera con el mensaje de "Las Malvinas son argentinas" por parte del equipo que dirige Lionel Scaloni.
Firmado por Jack Ford, presidente de la Asamblea Legislativa de Malvinas, el texto considera que la actitud de los jugadores argentinos significó "una clara declaración política relacionada con la soberanía de las Islas Falkand". Y agregó: “Nos decepciona, aunque lamentablemente no nos sorprende este tipo de comportamiento”.
El gobierno kelper puntualizó que "no es el primer incidente de este tipo" y recordó que la AFA fue sancionada por la FIFA en 2014 por una conducta similar. Además, planteó que los Estatutos y el Código Disciplinario de la entidad internacional "prohíben el uso de los partidos y las instalaciones de fútbol para transmitir mensajes políticos, religiosos o personales".
"Las Islas Falkland son un territorio británico de ultramar diverso, autónomo y autofinanciado; y, como tal, participan a nivel internacional en actividades deportivas, científicas y humanitarias. En el referéndum de 2013 sobre nuestro estatus político, el 99,8 % de los habitantes de las Islas Falkland votó a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar, con una participación de aproximadamente el 92 %, en una votación supervisada de forma independiente por observadores internacionales", sumó.
En otro punto del texto, Ford aseguró que los acontecimientos de la guerra ocurrida en 1982 "dejaron a los habitantes de las Islas Falkland traumatizados, por lo que actos políticos como los que tuvieron lugar tras el partido resultan especialmente insensibles para la población de las Falkland".
"La FIFA debería tener en cuenta este contexto a la hora de tomar su decisión", añadió el funcionario. Y concluyó: "El fútbol es, ante todo, un deporte, y la política del Gobierno de las Islas Falkland es que no se introduzca la política en el deporte, por lo que apoyamos la declaración del ministro británico Peter Kyle en este sentido".
El gobierno británico pidió a la FIFA que investigue a los jugadores de la Selección por exhibir una bandera en reclamo de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
El ministro de Empresa del Reino Unido, Peter Kyle, calificó el comportamiento de los futbolistas de "totalmente inapropiado" y afirmó: "Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva".
"Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las islas Falklands sin duda lo son", expresó un portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer. El vocero explicó que Starmer deseó "mucha suerte a Argentina y España en la final, especialmente a España".
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