El gobierno kelper envió una carta a la FIFA por la bandera de Malvinas: qué dice

En otro punto del texto, Ford aseguró que los acontecimientos de la guerra ocurrida en 1982 "dejaron a los habitantes de las Islas Falkland traumatizados, por lo que actos políticos como los que tuvieron lugar tras el partido resultan especialmente insensibles para la población de las Falkland".

"La FIFA debería tener en cuenta este contexto a la hora de tomar su decisión", añadió el funcionario. Y concluyó: "El fútbol es, ante todo, un deporte, y la política del Gobierno de las Islas Falkland es que no se introduzca la política en el deporte, por lo que apoyamos la declaración del ministro británico Peter Kyle en este sentido".

El gobierno kelper dijo que la bandera exhibida por los jugadores de la Selección fue "una clara declaración política relacionada con la soberanía de las Islas Falkand".

El reclamo del Reino Unido a la FIFA

El gobierno británico pidió a la FIFA que investigue a los jugadores de la Selección por exhibir una bandera en reclamo de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

El ministro de Empresa del Reino Unido, Peter Kyle, calificó el comportamiento de los futbolistas de "totalmente inapropiado" y afirmó: "Espero que la FIFA lleve a cabo una investigación exhaustiva".

"Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las islas Falklands sin duda lo son", expresó un portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer. El vocero explicó que Starmer deseó "mucha suerte a Argentina y España en la final, especialmente a España".