El Reino Unido rechazó el reclamo argentino por el paso del barco HMS Dauntless

La respuesta británica ratifica la postura histórica de Londres respecto de la soberanía del archipiélago y su negativa a aceptar regulaciones argentinas sobre la zona marítima en disputa.

Desde la Cancillería argentina expresaron “profunda preocupación” por el episodio y recordaron que la legislación local exige autorización previa para el ingreso de buques militares extranjeros en aguas bajo jurisdicción nacional.

En ese marco, el Gobierno evalúa elevar el reclamo ante organismos internacionales y reforzar los controles en los corredores marítimos utilizados por embarcaciones militares y pesqueras vinculadas al Reino Unido. Fuentes del Ministerio de Defensa afirmaron que el hecho “no es aislado” y advirtieron que en los últimos meses se detectaron movimientos similares de naves británicas en el Atlántico Sur.

El HMS Dauntless, un destructor Tipo 45 equipado con avanzados sistemas de defensa aérea, había partido de Puerto Argentino para realizar tareas de mantenimiento y reabastecimiento en Uruguay. Según informó The Telegraph, la embarcación integra el esquema de rotación militar que el Reino Unido mantiene en las islas desde 1982.

El incidente ocurrió en un contexto diplomático sensible. En junio, el Comité de Descolonización de la ONU volvió a instar al Reino Unido a retomar las negociaciones con la Argentina por la soberanía de las islas, mientras que Londres reiteró que no debatirá el estatus del territorio sin el consentimiento de los habitantes de las Malvinas.

Según Reuters, el gobierno británico reforzó en los últimos años su presencia militar en el archipiélago con nuevas inversiones y ejercicios conjuntos, mientras el HMS Dauntless ya permanece en Montevideo y la Argentina anunció que continuará monitoreando los movimientos militares en el Atlántico Sur.