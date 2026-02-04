Familiares de detenidos ilegalmente en Venezuela fueron recibidos en el Senado

La reunión tuvo lugar en el despacho del senador nacional Maximiliano Abad, quien ofició de anfitrión. Participaron, además, los senadores Patriciallrich, Carolina Losada y Francisco Paoltroni, y los diputados nacionales Karina Banfi -organizadora del encuentro-, Maximiliano Ferraro y Silvana Giudici. También estuvo presente Elia Trotta, defensora de derechos humanos y el penalista Pedro Pusineri -especializado en derecho internacional a las víctimas de persecuciòn política-, que pidió que se requiera asistencia diplomática y consular a la Embajada de Italia en la Argentina, ya que ese país europeo se encarga de la representación diplomática argentina en Caracas.

Los familiares de Nahuel Gallo y Germán Giuliani expusieron la angustia que padecen desde hace meses por la falta de respuestas, aun cuando el régimen venezolano comenzó recientemente a liberar a algunos presos políticos.

Senado Venezuela foto 2 (1)

Argentinos detenidos sin proceso, ni información

Durante el encuentro, las familias recordaron que Nahuel Gallo permanece detenido desde diciembre de 2024, mientras que Germán Giuliani se encuentra privado de su libertad desde mayo de 2025. Señalaron que la excarcelación de otros detenidos políticos en Venezuela incrementa la sensación de abandono e incertidumbre, al no registrarse avances en los casos de los ciudadanos argentinos.

En ese marco, remarcaron que ambos continúan detenidos sin un proceso claro ni información transparente sobre su situación judicial.

nahuel-gallo-y-pareja-1jpg Nahuel Gallo permanece en un penal de máxima seguridad en Venezuela, mientras la familia sigue los trámites legales.

Apoyo político y enfoque en derechos humanos

Los legisladores presentes en el encuentro expresaron su solidaridad con los familiares y coincidieron en la necesidad de ampliar el respaldo político dentro del Congreso y en el plano internacional. Según plantearon, resulta clave reforzar la presión diplomática para lograr la liberación inmediata y segura de Gallo y Giuliani.

Además, subrayaron que el reclamo debe ser abordado como una causa de derechos humanos, vinculada a la defensa de ciudadanos argentinos detenidos ilegalmente en el exterior.

Un reclamo que trasciende partidos

La reunión dejó en evidencia que el pedido de liberación supera las diferencias partidarias. Las familias anticiparon que continuarán solicitando el acompañamiento de todas las fuerzas políticas para impulsar gestiones diplomáticas que garanticen el regreso de los detenidos a la Argentina.

Cabe señalar que con esta reunión en el Senado se busca que los casos de Nahuel Gallo y Germán Giuliani vuelven a instalarse en la agenda política nacional, con el objetivo de sostener la visibilidad y el reclamo hasta lograr su liberación.

En este sentido, el grupo de familiares de ciudadanos argentinos presos políticos en Venezuela será recibido por el canciller Pablo Quirno el próximo viernes 6 de febrero.