Escándalo en Brasil: detuvieron a una científica argentina por el robo de un virus peligroso de un laboratorio

El material biológico había desaparecido de un centro de máxima seguridad en Campinas. Fue recuperado tras allanamientos, mientras la investigadora quedó imputada y en libertad provisional.
Una científica argentina fue detenida en Brasil en el marco de una investigación por la desaparición de material biológico altamente sensible de un laboratorio de máxima seguridad. El episodio ocurrió en la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp), en el estado de San Pablo, y generó preocupación por el tipo de agentes involucrados.
La investigadora, Soledad Palameta Miller, de 36 años, es especialista en Virología y Bacteriología de los Alimentos y se desempeñaba como docente y coordinadora en el Instituto de Biología de esa casa de estudios. Si bien fue arrestada en una primera etapa del caso, recuperó la libertad bajo condiciones judiciales y continúa imputada.
El hecho se remonta al 13 de febrero, cuando se detectó la desaparición de muestras almacenadas en un laboratorio de nivel 3, uno de los más estrictos en términos de bioseguridad. Este tipo de instalaciones trabaja con agentes capaces de provocar enfermedades graves o mortales, incluso con posibilidad de transmisión aérea.
Durante semanas, el caso se mantuvo bajo reserva hasta que el 23 de marzo la universidad lo hizo público. A partir de allí, se dio intervención a la Policía Federal de Brasil y a la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), que brindó apoyo técnico en la investigación.
Ese mismo día, se produjo la detención en flagrancia de un sospechoso y se realizaron allanamientos ordenados por la Justicia federal de Campinas, que permitieron recuperar el material sustraído. Las muestras fueron trasladadas posteriormente al Ministerio de Agricultura y Ganadería para su análisis.
Desde la universidad evitaron precisar qué tipo de virus o bacterias estaban involucrados, al considerar que difundir esa información podría afectar la causa. No obstante, aseguraron que todo el material recuperado está bajo custodia de las autoridades federales.
En paralelo, la institución inició una investigación interna para determinar cómo se produjo la falla en los protocolos de seguridad y si existieron otras responsabilidades dentro del laboratorio.
Palameta Miller fue trasladada a una unidad penitenciaria femenina en San Pablo y liberada al día siguiente. Según el informe oficial, enfrenta cargos por hurto agravado, fraude procesal y transporte ilegal de organismos genéticamente modificados.
En cuanto a su trayectoria, la científica se formó en la Universidad Nacional de Rosario, donde se graduó en Biotecnología, y luego continuó su carrera en Brasil con un doctorado en Ciencias Farmacéuticas. Su trabajo estaba enfocado en la vigilancia epidemiológica y en el desarrollo de herramientas para detectar virus en alimentos y agua.
La defensa sostiene que no existen pruebas concluyentes de un robo y argumenta que el uso del laboratorio respondía a la falta de infraestructura propia para sus investigaciones. En ese contexto, el caso también abrió un debate sobre las condiciones de trabajo en el ámbito científico.
Mientras tanto, los investigadores no descartan la participación de otras personas, incluso del entorno cercano de la acusada. La causa continúa abierta y bajo estricta reserva.
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