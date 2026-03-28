Escándalo en Brasil: detuvieron a una científica argentina por el robo de un virus peligroso de un laboratorio

Ese mismo día, se produjo la detención en flagrancia de un sospechoso y se realizaron allanamientos ordenados por la Justicia federal de Campinas, que permitieron recuperar el material sustraído. Las muestras fueron trasladadas posteriormente al Ministerio de Agricultura y Ganadería para su análisis.

Desde la universidad evitaron precisar qué tipo de virus o bacterias estaban involucrados, al considerar que difundir esa información podría afectar la causa. No obstante, aseguraron que todo el material recuperado está bajo custodia de las autoridades federales.

En paralelo, la institución inició una investigación interna para determinar cómo se produjo la falla en los protocolos de seguridad y si existieron otras responsabilidades dentro del laboratorio.

Captura de pantalla 2026-03-28 221158 Soledad Palameta Miller, investigadora argentina, fue detenida, imputada y luego liberada mientras avanza la causa judicial.

Palameta Miller fue trasladada a una unidad penitenciaria femenina en San Pablo y liberada al día siguiente. Según el informe oficial, enfrenta cargos por hurto agravado, fraude procesal y transporte ilegal de organismos genéticamente modificados.

En cuanto a su trayectoria, la científica se formó en la Universidad Nacional de Rosario, donde se graduó en Biotecnología, y luego continuó su carrera en Brasil con un doctorado en Ciencias Farmacéuticas. Su trabajo estaba enfocado en la vigilancia epidemiológica y en el desarrollo de herramientas para detectar virus en alimentos y agua.

La defensa sostiene que no existen pruebas concluyentes de un robo y argumenta que el uso del laboratorio respondía a la falta de infraestructura propia para sus investigaciones. En ese contexto, el caso también abrió un debate sobre las condiciones de trabajo en el ámbito científico.

Mientras tanto, los investigadores no descartan la participación de otras personas, incluso del entorno cercano de la acusada. La causa continúa abierta y bajo estricta reserva.