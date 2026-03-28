Secuestran en Caballito 600 litros de ketamina ocultos en un camión

El procedimiento se realizó sobre la avenida Alberdi al 500. La droga estaba escondida en un tanque de combustible y su valor supera el millón de dólares. El conductor quedó a disposición de la Justicia.
Un hombre de aproximadamente 30 años fue detenido este sábado por la tarde en el barrio porteño de Caballito, luego de que la Policía de la Ciudad secuestrara un cargamento de ketamina líquida oculto en un camión con patente paraguaya. El operativo se realizó sobre la avenida Juan Bautista Alberdi al 500, donde el vehículo se encontraba estacionado en doble fila.
El procedimiento fue llevado adelante por la Superintendencia de Investigaciones, a través de la División Antidrogas, luego de que los agentes detectaran actitudes sospechosas en el conductor. Según informaron fuentes policiales, el camión había ingresado al país días atrás por el paso fronterizo de Clorinda.
Durante la inspección, los efectivos advirtieron una irregularidad en uno de los tanques de combustible. Si bien el vehículo contaba con dos depósitos, uno de ellos no estaba conectado al sistema y contenía un líquido transparente. Ante esta situación, se dio intervención a la Justicia y se convocó a peritos de la Policía Científica.
Las pruebas químicas confirmaron que se trataba de ketamina en estado líquido. De acuerdo con las primeras estimaciones, el volumen incautado rondaría entre 400 y 600 litros, lo que representa un valor en el mercado ilegal de entre 1,2 y 1,5 millones de dólares.
El comisario José Vera explicó que el conductor no pudo justificar el contenido del tanque y mantuvo una actitud evasiva durante todo el procedimiento. “El camión tenía dos tanques: uno con gasoil y otro con un líquido transparente que, tras los análisis, resultó ser ketamina”, detalló.
La sustancia, utilizada en medicina como anestésico, también es consumida de manera recreativa, especialmente en el ámbito de las fiestas electrónicas. En esos contextos, suele procesarse para su consumo y genera efectos como euforia y alteraciones psicomotrices.
Tras la detención, se desplegó un operativo de seguridad en la zona para preservar la escena y evitar incidentes. El camión y la droga fueron secuestrados y trasladados a dependencias policiales, donde serán sometidos a nuevos peritajes.
La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar el origen y destino del cargamento, así como la posible existencia de una red de tráfico detrás del traslado. Mientras tanto, el detenido permanece a disposición judicial.
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