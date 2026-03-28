Secuestran en Caballito 600 litros de ketamina ocultos en un camión

El comisario José Vera explicó que el conductor no pudo justificar el contenido del tanque y mantuvo una actitud evasiva durante todo el procedimiento. “El camión tenía dos tanques: uno con gasoil y otro con un líquido transparente que, tras los análisis, resultó ser ketamina”, detalló.

La sustancia, utilizada en medicina como anestésico, también es consumida de manera recreativa, especialmente en el ámbito de las fiestas electrónicas. En esos contextos, suele procesarse para su consumo y genera efectos como euforia y alteraciones psicomotrices.

Tras la detención, se desplegó un operativo de seguridad en la zona para preservar la escena y evitar incidentes. El camión y la droga fueron secuestrados y trasladados a dependencias policiales, donde serán sometidos a nuevos peritajes.

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar el origen y destino del cargamento, así como la posible existencia de una red de tráfico detrás del traslado. Mientras tanto, el detenido permanece a disposición judicial.