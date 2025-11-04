Escándalo: Shein retira de la venta muñecas sexuales con aspecto infantil

El caso llegó a la Dirección General de Competencia, Consumo y Lucha contra el Fraude de Francia que consideró que algunos productos exhibidos “se acercaban a la pornografía infantil”.

1200x675_manifestante-sostiene-fotografia-muneca-sexual-apariencia-infantil-shein-frente-grandes-almacenes-bhv-marais-parisnicolas-garriga--ap-1111033-015122

La Fiscalía de París confirmó que analiza la situación junto a otros sitios de venta online. En tanto, el ministro de Economía francés, Roland Lescure advirtió que se podrían limitar las operaciones de Shein si no demuestra un cumplimiento estricto de las normas.

Para contener la crisis, la empresa comunicó la eliminación temporal de la categoría de adultos, el bloqueo de cuentas sospechosas y la revisión completa de sus procedimientos.

6e463fe0-b9a7-11f0-b2a1-6f537f66f9aa.jpg Shein abrirá su primera tienda física en París este miércoles.

La polémica estalla días antes de la inauguración de su primer local físico en París, un paso clave en la estrategia de expansión de Shein en Europa. Sin embargo, la marca ya enfrentaba críticas por su modelo de moda rápida, el impacto ambiental y las condiciones laborales en su cadena de producción.