El dueño de Telegram se burló de la supuesta orientación sexual de Macron

El comentario sobre la orientación sexual del mandatario francés se dio en medio de una discusión en X sobre las letras “pd” que el empresario contempla utilizar para el logotipo de su programa de donación de esperma.

"Acabo de dibujar un logotipo para mi programa de donación de esperma. ¿Es 'pd' dentro de un círculo lo suficientemente minimalista?", preguntó Dúrov a sus seguidores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/durov/status/2003588578010628408?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2003588578010628408%7Ctwgr%5E4aa86a76a20c6dda0bdef0d44a2d85d0005d03e5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Factualidad.rt.com%2Factualidad%2F578594-dura-burla-jefe-telegram-orientacion-macron&partner=&hide_thread=false Just sketched a logo for my sperm donorship program. Is ‘pd’ in a circle minimalist enough? pic.twitter.com/9imJP5bZTX — Pavel Durov (@durov) December 23, 2025

"'PD' significa 'gay'* en francés, como sabes, pero más allá de eso, está bien", le respondió el empresario Mickael Canu, quien desarrolla negocios en materia de servicios financieros.

"Entonces será un proyecto no gay que afirma ser gay. ¡Como el presidente de Francia, pero al revés!", contestó Dúrov.

El multimillonario presenta su actividad de donación como un intento de ayudar a paliar la escasez de esperma sano y contribuir a la lucha contra la crisis demográfica.

"La escasez de esperma sano se está convirtiendo en un problema cada vez más grave en todo el mundo, y estoy orgulloso de haber contribuido a su solución", escribió el año pasado en su canal de Telegram.

image

Por su perfil tecnológico, su fortuna y edad, muchos han bautizado a Pavel Valeryevich Durov como el "Mark Zuckerberg ruso". También por su papel pionero en el mundo de la tecnología.

Como el creador de Facebook, Durov también creó una red social, en realidad dos: primero fue VKontakte -la red social más grande de Rusia que fundó cuando tenía 22 años- y la otra es una de las plataformas de comunicación más usadas a nivel mundial, Telegram.