"Escudo de las Américas": qué es la nueva alianza militar impulsada por Trump

“En este día histórico nos hemos unido para anunciar una nueva coalición militar para erradicar a los cárteles criminales que plagan nuestra región”, afirmó Trump durante su discurso en el hotel Trump National Doral Miami, donde compartió escenario con doce líderes latinoamericanos.

El mandatario estadounidense definió el proyecto como “una coalición contra los cárteles” y aseguró que la región necesita medidas más contundentes para enfrentar el crimen organizado. “Eso es lo que necesitáis y lo tenéis. Vamos a tumbarlos de una buena vez. Podemos hacerlo. Vamos a ir más en serio”, sostuvo.

Según explicó, el eje central del acuerdo es el compromiso de emplear “fuerza militar letal” para desmantelar las redes de narcotráfico que operan en distintos países del continente. Trump afirmó que para ello Estados Unidos aportará su capacidad tecnológica y armamentística.

“El corazón de nuestro acuerdo es el compromiso para utilizar fuerza militar letal para destruir las redes de los siniestros terroristas de los cárteles de una vez por todas”, indicó. En ese sentido, mencionó que se utilizarán “armas asombrosas” y recordó como ejemplo la incursión militar del 3 de enero en Caracas que terminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

América Latina abandonada

Trump también defendió el papel de Washington en la región y aseguró que América Latina fue “abandonada durante muchos años” por Estados Unidos. Ahora, afirmó, su gobierno busca revertir esa situación mediante una estrategia más activa para enfrentar al crimen organizado. “Somos el país más potente del mundo desde el punto de vista militar”, subrayó.

Uno de los momentos más polémicos de su discurso fue cuando ofreció a los líderes latinoamericanos utilizar misiles estadounidenses para atacar directamente a los jefes de los cárteles. “Algunos de ustedes están en peligro. Si quieren podemos utilizar nuestros misiles. ¡Bum! Son muy precisos. Justo en el salón y fin de la persona del cártel”, dijo.

El mandatario sostuvo que durante décadas muchos gobiernos permitieron que amplias zonas de sus territorios quedaran bajo control de organizaciones criminales transnacionales. “No vamos a permitir que ocurra. Los ayudaremos”, prometió.

Trump también se refirió a los países que decidieron no participar de la iniciativa. “Muchos no quieren. Dicen: creo que no lo quiero, prefiero que no. Está bien también. Pero si necesitan ayuda, dígannoslo”, afirmó.

En ese contexto mencionó la situación en México y relató una conversación con la presidenta Claudia Sheinbaum. Según dijo, le propuso trabajar juntos para eliminar a los cárteles, aunque aseguró que la mandataria se mostró reticente a esa posibilidad.

Definió a Milei como amigo

Durante su intervención, que se extendió por más de 30 minutos, Trump destacó a varios de los dirigentes presentes en el encuentro. Entre ellos mencionó al presidente argentino Javier Milei, a quien calificó como “amigo” y recordó su triunfo electoral tras recibir su apoyo político.

“Logró una gran victoria. Estaba varios puntos por detrás y subió como un cohete”, afirmó el presidente estadounidense.

También nombró al presidente de El Salvador, Nayib Bukele; al mandatario paraguayo Santiago Peña; al ecuatoriano Daniel Noboa; al presidente de Guyana, Irfan Ali; al de Costa Rica, Rodrigo Chaves; y al dominicano Luis Abinader, entre otros.

Entre los invitados también se encontraba el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, a quien Trump elogió durante el acto. El mandatario estadounidense incluso bromeó sobre el idioma al reconocer que no planea aprender español. “Está bien que haya idiomas, pero yo no voy a invertir tiempo en aprender vuestro idioma. Me basta con un buen intérprete”, comentó.

Además, hizo referencia al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, al destacar la importancia estratégica del Canal de Panamá.

Con la creación del “Escudo de las Américas”, Trump busca consolidar una alianza regional para enfrentar al narcotráfico con una estrategia de seguridad más agresiva, que combina cooperación entre gobiernos, inteligencia y el posible uso de fuerza militar directa contra las organizaciones criminales.