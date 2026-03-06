Tragedia en Brasil: 12 muertos tras el derrumbe de un hogar de ancianos en Belo Horizonte

Tras varias horas de trabajo entre los escombros, los equipos de emergencia lograron ubicar a todos los ocupantes y dieron por terminado el operativo de búsqueda. Según informaron las autoridades, ocho personas fueron rescatadas con vida, mientras que otras nueve consiguieron salir por sus propios medios luego del derrumbe.

Entre los sobrevivientes se encontraba un niño de dos años, que fue hallado consciente y con signos vitales estables, de acuerdo con los rescatistas.

En las tareas participaron más de 40 bomberos, que trabajaron con el apoyo de perros entrenados para la detección de personas entre los restos del edificio. Hasta el momento, no se determinó qué provocó el colapso de la estructura.

El portavoz del cuerpo de bomberos, Henrique Barcellos, explicó tras las primeras inspecciones que el edificio tenía la documentación y habilitaciones en regla. El inmueble contaba con cuatro pisos y en su interior también funcionaban departamentos y una clínica estética, además de la residencia geriátrica.

Vídeo. Rescatistas buscan supervivientes tras el mortal derrumbe Derrumbe en Belo Horizonte: el colapso de un edificio donde funcionaba un hogar de ancianos dejó 12 muertos. Crédito: Euro News.

Las imágenes difundidas tras la tragedia muestran la estructura prácticamente reducida a escombros. Muchas de las víctimas quedaron atrapadas bajo vigas y restos del edificio, aunque todos los cuerpos ya fueron recuperados por los equipos de rescate.

La tragedia ocurre en un contexto complicado para el país: la semana pasada intensas lluvias provocaron deslizamientos de tierra en distintas regiones de Brasil, con un saldo de al menos 65 personas fallecidas.