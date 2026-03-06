Bill Gates recibe aprobación para construir un reactor nuclear de nueva generación en Estados Unidos

El proyecto contempla la construcción del reactor "Natrium", un sistema nuclear avanzado enfriado por sodio líquido que busca ofrecer una alternativa más flexible y eficiente que los reactores tradicionales. Con una inversión estimada en 4.000 millones de dólares, la instalación proyecta comenzar a operar en 2030 y podría abastecer de electricidad a cerca de 400.000 hogares.

La aprobación fue celebrada por las autoridades regulatorias estadounidenses como un paso clave para el desarrollo de nuevas tecnologías nucleares. El presidente de la Comisión Reguladora Nuclear, Ho Nieh, afirmó que la decisión refleja el compromiso del organismo con evaluaciones de seguridad rigurosas y procesos regulatorios previsibles para proyectos de energía avanzada.

El reactor será construido en la instalación denominada "Kemmerer Unit 1", en una zona donde actualmente se encuentra una central eléctrica de carbón en proceso de cierre. La ubicación permitirá reutilizar parte de la infraestructura energética existente y facilitar la transición hacia fuentes de generación más limpias y estables para la región.

El diseño del reactor Natrium introduce una diferencia tecnológica relevante respecto de los reactores nucleares convencionales. En lugar de utilizar agua como sistema de refrigeración, emplea sodio líquido, un método que según sus desarrolladores mejora la eficiencia térmica y reduce ciertos riesgos operativos.

El Gran proyecto de Bill Gates con el reactor nuclear

La planta tendrá una capacidad base de generación de 345 megavatios, pero incorporará un sistema de almacenamiento de energía que permitirá elevar la potencia hasta 500 megavatios durante los picos de demanda eléctrica. Este mecanismo busca aportar flexibilidad al sistema energético y compensar la variabilidad de otras fuentes renovables.

Reactor-TerraPower TerraPower construye su primera planta en colaboración público-privada con el Programa de Demostración de Reactores Avanzados del Departamento de Energía de Estados Unidos. (TerraPower)

Uno de los principales desafíos del proyecto será asegurar el suministro del combustible necesario para este tipo de reactores. El diseño Natrium requiere uranio HALEU, un combustible nuclear de bajo enriquecimiento y alto ensayo cuya producción global ha estado históricamente concentrada en Rusia. Para reducir esa dependencia, el Departamento de Energía de Estados Unidos impulsa la creación de una cadena de suministro doméstica.

TerraPower desarrolla esta planta en el marco de una asociación público-privada con el Programa de Demostración de Reactores Avanzados del Departamento de Energía estadounidense. El esquema prevé una financiación compartida de hasta 2.000 millones de dólares por parte del gobierno federal, monto que será igualado por la compañía y sus socios industriales.

El-terrapower-de-bill-gates El proyecto, denominado Natrium, se ubicará en Kemmerer, Wyoming, junto a una central de carbón que está próxima a cerrar.

La compañía fundada por Gates se dedica al desarrollo de tecnologías nucleares avanzadas orientadas a la generación de energía libre de carbono. Además de la producción eléctrica, TerraPower trabaja en proyectos vinculados a radioisótopos para aplicaciones médicas y en soluciones energéticas que permitan acompañar el crecimiento de la demanda global con menores emisiones.

El avance del proyecto también generó debates en algunos sectores académicos y entre residentes locales. Parte de las críticas se enfocan en la rapidez del proceso regulatorio y en los desafíos técnicos asociados al uso de sodio líquido como refrigerante. Aun así, autoridades de Wyoming respaldan la iniciativa y la consideran clave para la reconversión económica del estado tras el declive de la industria del carbón.