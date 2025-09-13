Estados Unidos: la viuda de Charlie Kirck rompió el silencio y dejó un mensaje desafiante

La viuda destacó que Kirk era el padre y marido "perfecto". "Si antes pensaba que la misión de mi marido era potente, no tienen ni idea. No tienen ni idea de lo que acaban de desencadenar a lo largo y ancho de este país, de este mundo. No tienen ni idea", advirtió.

Kirk murió al ser baleado durante un acto en una universidad de la ciudad de Orem, en el estado de Utah, y los investigadores se centran ahora en averiguar quién perpetró el crimen. En la noche del jueves, el FBI detuvo a un presunto autor del crimen. Se trata de Tyler Robinson, un joven de 22 años .

Los familiares afirmaron que Robinson les había dicho antes del tiroteo que Kirk iría a un campus universitario en Utah y que el activista “estaba lleno de odio”. En un mensaje, señaló que iba a recoger un arma en un “lugar seguro”, según las investigaciones de los agentes que entrevistaron a un compañero de Robinson.

"Tenemos a la persona que creemos que buscamos. Todos hicieron un excelente trabajo. Trabajamos con la policía local y el gobernador” de Utah, señaló el presidente norteamericano, Donald Trump, en una entrevista.

El mensaje de la esposa de Kirk fue grabado desde el estudio donde el activista conservador se dirigía al mundo a través de las redes sociales con su podcast, hablando desde un atril con la frase "Que Charlie sea recibido por los misericordiosos brazos de Jesús, nuestro amoroso salvador". La viuda expresó en particular su agradecimiento por su apoyo a Trump y a su vice, JD Vance, y su "fenomenal" esposa, Usha, y resaltó la labor de los servicios de emergencia que intentaron salvar la vida de su marido.

"Charli decía que si alguna vez se presentaba a un cargo, su prioridad sería revivir la familiar estadounidense. Esa era su prioridad, pero por encima de todo, Charlie amaba a sus hijos y me amaba a mí, con todo su corazón, y se aseguraba de que yo lo supiera todos los días", recordó en su mensaje.

Además, Erika Kirk anunció que seguirá adelante la gira organizada por Turning Point USA, en el marco de la cual se produjo su asesinato, y animó a los jóvenes a sumarse a este movimiento político. Kirk era el líder de esta organización. "Prometo que jamás dejaré que muera tu legado", subrayó antes de prometer que convertirá Turning Point USA en "la mayor organización que jamás haya visto esta nación". "Que Dios los bendiga a todos y que Dios bendiga a Estados Unidos", concluyó.