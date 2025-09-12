Crimen de Charlie Kirk: detuvieron a un sospechoso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el presunto francotirador que el pasado miércoles mató al activista Kirk, está bajo custodia.

“Con un alto grado de certeza, el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk ha sido capturado. Creo que lo tenemos”, comentó el mandatario durante una entrevista con ‘Fox News’.

Las autoridades lo identificaron como Tyler Robinson, añadió el agente, quien habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar sobre la investigación en curso.

TYLER ROBINSON

Tyler fue detenido cerca del Parque Nacional de Zion, en St. George, unos 400 kilómetros al sur del lugar del atentado en Orem (Utah), después de acordar con su padre que se entregara.

La AP publicó lo que se sabe del caso hasta ahora, resumido en dos puntos principales: las imágenes del sospechoso y las pistas halladas en el lugar de los hechos. Investigadores federales y funcionarios estatales publicaron una serie de fotos y un video del presunto responsable.

También publicaron fotos nuevas y mejoradas de una persona con sombrero, gafas de sol, camisa negra de manga larga y mochila.

En el lugar de los hechos se encontró un rifle Mauser calibre .30 de cerrojo, envuelto en una toalla en el bosque. Se recuperó un cartucho usado de la recámara y se cargaron tres balas más en el cargador, según información que circuló entre las fuerzas del orden y descrita a la AP.

El arma y la munición estaban siendo analizadas por las fuerzas del orden en un laboratorio federal.

Kirk recibió un disparo mientras hablaba ante una multitud reunida en un patio de la Universidad del Valle de Utah en Orem. Más de 7000 pistas y consejos se acumularon mientras las autoridades respondían al último acto de violencia política que convulsiona a Estados Unidos.

El asesinato ofrece el ejemplo más reciente de cómo las medidas de seguridad comunes pueden ser burladas en una época de creciente violencia política, cuando cualquier persona vinculada al proceso político es un objetivo potencial.