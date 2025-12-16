Internacionales |

El insólito posteo de Donald Trump tras el homicidio de Rob Reiner y su esposa

El presidente estadounidense publicó un desagradable mensaje en su red Truth Social refiriéndose al crimen del matrimonio en Los Ángeles.

En medio de la conmoción por el homicidio de Rob Reiner y su esposa Michele Singer, el presidente Donald Trump hizo un polémico posteo en su red social Truth Social.

El mandatario estadounidense expresó que la muerte del matrimonio fue resultado de la "foribunda obsesión" que el director de cine tenía en contra de él.

El posteo completo expresa: "Anoche ocurrió algo muy triste en Hollywood. Rob Reiner, un director de cine y comediante torturado y en apuros, pero que en su día fue un gran talento, falleció junto con su esposa, Michele, supuestamente debido a la ira que causó a otros con su masiva, inflexible e incurable aflicción por una enfermedad paralizante conocida como Síndrome de Trastorno de Trump, a veces llamado SDT".

Captura de pantalla 2025-12-16 084422

Trump agregó: "era conocido por enloquecer a la gente con su furibunda obsesión con el presidente Donald J. Trump, y su evidente paranoia alcanzó nuevas cotas a medida que la administración Trump superaba todos los objetivos y expectativas de grandeza, y con la Edad de Oro de Estados Unidos acercándose, quizás como nunca antes". Y concluyó con: “¡Que Rob y Michele descansen en paz!".

Rob Reiner y Michele Singer, de 78 y 68 años respectivamente, fueron hallados sin vida en su casa de Los Ángeles con heridas de arma blanca en sus cuerpos. Los servicios de emergencia recibieron un llamado el domingo a las 15:30 y cuando llegaron a la residencia ya era tarde. El principal sospechoso de ser el autor del crimen es su hijo Nick Reiner, que se encuentra detenido en la cárcel del condado de Los Ángeles con una fianza de 4 millones de dólares. Aún se sigue investigando.

ADEMÁS: Donald Trump declaró el fentanilo como "arma de destrucción masiva"

