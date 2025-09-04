Estados Unidos despidieron a personal de una clínica por publicar fotos de fluidos de pacientes

El video, que fue eliminado poco después de ser publicado, mostraba sillas del consultorio con lo que se presume eran restos de sangre y otros fluidos corporales, acompañado de comentarios hechos con sarcasmo cómo: “¿Los pacientes suelen dejar regalitos?”, “¡Adiviná de qué se trata!” y “¡No se olviden de sorprender al personal con obsequios como estos!”. Las imágenes mostraban risas y gestos irónicos del personal sanitario, lo que profundizó la controversia.

Healthcare workers at Sansum Clinic in Santa Barbara, CA, pose next to bodily-fluid-stained exam paper and post it on social media.



The workers were apparently mocking the "sweet gifts" that their patients left them.



"Guess the substance!" the caption read.



Lejos del humor

Según confirmó Sutter Health, el sistema de salud a cargo de la clínica, el video fue difundido por un ex empleado que había dejado la institución a fines de julio. Tras la viralización del contenido, la organización anunció el despido inmediato de todos los involucrados.

Aunque la publicación fue eliminada rápidamente, alcanzó gran difusión en TikTok y otras plataformas, provocando críticas por parte de pacientes y profesionales de la salud, quienes calificaron la conducta como “deshumanizante”, “irresponsable” y “totalmente contraria a la ética médica”.

Expertos en bioética y privacidad médica señalan que este tipo de incidentes evidencia la necesidad de reforzar los protocolos internos y la formación sobre el manejo de información sensible. Además, advierten que la confianza de los pacientes es frágil y puede verse seriamente afectada por conductas inapropiadas en redes sociales.

El caso también reavivó el debate sobre los límites del uso de las redes sociales por parte del personal sanitario y la responsabilidad legal y profesional que implica la difusión de material que compromete la intimidad de los pacientes.