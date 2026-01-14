Donald Trump: "Necesitamos de Groenlandia para la cúpula de oro"

"Estados Unidos necesita Groenlandia para su seguridad nacional. Es vital para la Cúpula de Oro que estamos construyendo. La OTAN debería liderar el camino para que la consigamos. Si no lo hacemos, Rusia o China lo harán, ¡y eso no va a suceder!", Comentó este miércoles el mandatario.

"Militarmente, sin el vasto poder de Estados Unidos, gran parte del cual construí durante mi primer mandato y que ahora estoy elevando a un nuevo y aún más alto nivel, la OTAN no sería una fuerza eficaz ni disuasoria. ¡Ni de lejos! Ellos lo saben, y yo también. La OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos de Estados Unidos. Cualquier cosa menos que eso es inaceptable" Terminó su discurso.

¿Qué es la Cúpula de Oro?

Se trata de un sistema de defensa antimisiles 'multicapa' concebido por Donald Trump e inspirado en el sistema antimisiles israelí Cúpula de Hierro. El proyecto tiene por objeto defender el territorio estadounidense contra misiles balísticos intercontinentales, hipersónicos y de crucero. Anteriormente, el mandatario sugirió que el centro de mando planeado podría situarse en el estado de Ohio.

cúpula de oro

Donald Trump ha insistido en lograr, “de una u otra forma”, que Groenlandia pase a integrarse a Estados Unidos, al sostener que embarcaciones de distintos países circulan cerca de la costa norteamericana y que, por ese motivo, Washington debe “tener cuidado”. En ese marco, afirmó: "Sí que necesitamos a Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para nuestra defensa".

En respuesta, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, sostuvo que "no tiene ningún sentido hablar de la necesidad de que Estados Unidos. se apodere de Groenlandia. Estados Unidos no tiene derecho a anexionarse uno de los tres países de la Mancomunidad del Reino danés".

Desde la Casa Blanca dejaron en claro que la administración Trump no descarta una opción militar para tomar control de la isla. Al mismo tiempo, evalúa la posibilidad de ofrecer a Groenlandia un acuerdo similar a los Pactos de Libre Asociación (COFA, por sus siglas en inglés), un esquema que otorgaría a las fuerzas estadounidenses acceso exclusivo a las aguas territoriales y al espacio aéreo groenlandés, a cambio de apoyo económico y financiero.

En este contexto de presión por parte de Washington, el Reino Unido ya mantendría diálogos con socios europeos para analizar el eventual despliegue de una fuerza militar en Groenlandia. En paralelo, la Unión Europea estaría avanzando en planes para aplicar sanciones contra empresas estadounidenses, entre ellas Meta, Google, Microsoft y X.