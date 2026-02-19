José Balcázar es el nuevo presidente de Perú

Había cuatro aspirantes al cargo: Héctor Acuña (Honor y Democracia); María del Carmen Alva (Acción Popular): José Balcázar (Perú Libre) y Edgar Raymundo (Bloque Democrático Popular).

En la primera votación se impuso Balcázar, quien obtuvo 46 votos, mientras que Alva reunió 44; Acuña 13 y Raymundo 7. En consecuencia, los legisladores decidieron realizar una segunda vuelta entre los dos primeros aspirantes, ya que ninguno había alcanzado el mínimo de sufragios requeridos.

Finalmente, y tras una sesión de cuatro horas, Balcázar sumó 60 votos, contra 46 de Alva y asumirá la presidencia interina de Perú hasta el 28 de julio, fecha en que tomará posesión del Gobierno quien gane las elecciones del 12 de abril, reportaron medios locales.

Perú atraviesa desde 2016 una crisis de inestabilidad institucional: de los últimos siete presidentes, cuatro fueron destituidos por el Congreso (Martín Vizcarra, Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Jerí), dos renunciaron antes de correr la misma suerte (Pedro Pablo Kuczynski y Manuel Merino) y solo uno pudo terminar su mandato interino: Francisco Sagasti.

El Congreso destituyó el martes a Jerí por “mala conducta en sus funciones y falta de idoneidad” para ejercer el cargo, tras un juicio político relámpago.

Jerí cayó en desgracia en enero cuando la Fiscalía le abrió una investigación por presunto “tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses” tras saberse de una cita encubierta con un empresario chino que hacía negocios con el Gobierno. Su situación se complicó con otra investigación sobre tráfico de influencias por su presunta intervención en la contratación de nueve mujeres en su Gobierno.

Jerí, de 39 años, había reemplazado el 10 de octubre en la presidencia a Dina Boluarte, destituida en un juicio político en el que se alegó su incapacidad para resolver una oleada de extorsiones y asesinatos a sueldo.

Balcazar se comprometió a trabajar para garantizar "elecciones limpias y transparentes"

Tras prestar el juramento de estilo, el presidente de la república, José María Balcázar Zelada, dirigió su mensaje ante el Congreso y se comprometió a trabajar para garantizar elecciones limpias y transparentes, luchar contra la inseguridad ciudadana, mantener los lineamientos económicos e hizo un llamado a sus colegas parlamentarios a dejar de lado las disputas y trabajar de manera conjunta en bien del país.

BALCAZAR PERU

Expresó que su gestión buscará, “primero, garantizar al pueblo del Perú que va a haber una transición democrática y electoral pacífica, transparente, que no haya ningún tipo de duda en las elecciones. Segundo, mantener una pacificación de verdad y que tengamos los ministerios aptos para echarle diente a la inseguridad ciudadana”.

Sostuvo que el crimen organizado ya no es un crimen como tradicionalmente era y para hacerle frente hay que convocar a la “gente pensante y que quiere verdaderamente pacificar este país”.

“Voy a convocar a todos los congresistas para que nos ayuden. En un solo mes podemos hacer muchas cosas, en un solo mes”, apostilló.

Quién es José María Balcázar

Balcázar, fue exjuez y miembro de la Corte Suprema de Justicia de Perú, y llegó al Congreso como representante de Perú Libre, el partido marxista que ganó la Presidencia de Perú en 2021 con Castillo, quien luego fue destituido por su fallido intento de golpe de Estado de fines de 2022.

Aunque su nominación a la presidencia del Congreso fue presentada por Perú Libre, Balcázar dejó el bloque en 2022, como resultado de una interna del partido que comenzó con la salida de 10 congresistas para conformar el Bloque Magisterial. Por las salidas, la bancada de Perú Libre quedó con apenas 16 legisladores, de los 37 que tenía originalmente.

"El problema es que yo no tengo partido, yo no tengo votos cautivos, pero sí soy un hombre de consenso", se definió por entonces Balcázar.

Pero Balcázar no está libre de polémicas: en 2023 se abstuvo de votar el dictamen de la norma que prohíbe el matrimonio infantil y expuso que "las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer".

En 2006, cuando integraba la Sala Civil Permanente De La Corte Suprema, fue expulsado por el Consejo Nacional de la Magistratura (actualmente Junta Nacional de Justicia) por haber anulado una resolución de la Sala de Casación, que ya había alcanzado el status de cosa juzgada, yendo en contra de las normas procesales del Poder Judicial peruano.

Además, este miércoles, el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayque (ICAL), que expulsó a Balcázar en 2002, difundió un comunicado instando a que no sea electo presidente del Congreso.

"Cuando el señor Balcázar desempeñó el cargo de decano del ICAL se le imputaron cargos éticos, civiles y penales, tales como la apropiación de fondos de la institución, cambio de titularidad en las cuentas de distintas entidades financieras, querellas, defraudación de persona jurídica", cita el comunicado. Balcázar fue expulsado del ICAL en agosto de 2022.