Malvinas: Chile condicionó su apoyo al reclamo argentino sobre las Islas

"Un país amigo ejerce soberanía hace 200 años", dijo el ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal, en referencia al Reino Unido. Este lunes habrá un encuentro entre empresarios de Malvinas y la comuna chilena de Punta Arenas.
Pese a su sintonía ideológica con la administración de Javier Milei, el gobierno chileno condicionó este domingo su apoyo a la Argentina en el reclamo de soberanía en Malvinas. Lo hizo a través del ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal, que respaldó el desarrollo de actividades comerciales entre Punta Arenas y las Islas.
Durante una entrevista con una radio trasandina, el funcionario expresó su cercanía con el Reino Unido. "Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland. Pero hay una situación de hecho: un país amigo ejerce soberanía hace 200 años", consideró.
El titular de Defensa del gobierno de José Antonio Kast opinó que una posible solución diplomática debe contemplar “la voluntad e interés de las personas involucradas” y alcanzarse por el camino de la paz. "Una cosa es apoyar un reclamo frente a la posición de un país amigo, pero de acuerdo al derecho internacional, respetando la voluntad y el interés de las personas involucradas y por la vía pacífica", subrayó.
En las últimas horas, el secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, se refirió a la tensión diplomática con la Argentina por las Malvinas y afirmó que su país tiene la capacidad militar de “defender las islas”, en caso de que el conflicto siga escalando, y no descartó la posibilidad de enviar tropas.
“Lo que hemos visto por parte del presidente de Argentina es quejarse de las Malvinas, diciendo que son suyas. Este asunto se resolvió en 1982 y sigue siendo la voluntad firme de los habitantes de las Malvinas, cuya abrumadora mayoría, como saben, elige ser británica, y nosotros apoyamos a las Malvinas”, dijo Streeting al diario The Sun.
Las declaraciones de Barros Tocornal se produjeron horas antes del encuentro que 40 empresarios de Malvinas mantendrán con representantes de 30 compañías chilenas en Punta Arenas, en busca de analizar y potenciar las oportunidades de intercambio comercial entre el archipiélago y esa comuna trasandina.
"El objetivo es consolidar la posible nueva conexión marítima entre Punta Arenas y Stanley (Puerto Argentino), cuyo viaje inaugural está previsto para mediados de noviembre de 2026. A comienzos de este año, la empresa de transporte marítimo Easter Island Naviera, con sede en Valparaíso, visitó las Islas Falkland (Malvinas) y comenzará a operar la nueva ruta", explicaron los organizadores de Punta Arenas Business Showroom, que comenzará este lunes 28 de septiembre y finalizará el día después.
La conexión funcionó durante décadas, hasta que dejó de ser económicamente viable en 2000. El año pasado, la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas inició consultas con el sector privado del archipiélago, empresas navieras chilenas y la Municipalidad de Punta Arenas. Luego, desarrolló un informe para las partes interesadas.
Actualmente, la principal conexión marítima sudamericana de las Islas se realiza a través de Montevideo, en un recorrido cercano a los 2.000 kilómetros de distancia. Desde Punta Arenas, la distancia se reduciría a la mitad.
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