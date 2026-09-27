Malvinas: Chile condicionó su apoyo al reclamo argentino sobre las Islas

“Lo que hemos visto por parte del presidente de Argentina es quejarse de las Malvinas, diciendo que son suyas. Este asunto se resolvió en 1982 y sigue siendo la voluntad firme de los habitantes de las Malvinas, cuya abrumadora mayoría, como saben, elige ser británica, y nosotros apoyamos a las Malvinas”, dijo Streeting al diario The Sun.

Buscan potenciar el comercio entre Malvinas y Punta Arenas

Las declaraciones de Barros Tocornal se produjeron horas antes del encuentro que 40 empresarios de Malvinas mantendrán con representantes de 30 compañías chilenas en Punta Arenas, en busca de analizar y potenciar las oportunidades de intercambio comercial entre el archipiélago y esa comuna trasandina.

"El objetivo es consolidar la posible nueva conexión marítima entre Punta Arenas y Stanley (Puerto Argentino), cuyo viaje inaugural está previsto para mediados de noviembre de 2026. A comienzos de este año, la empresa de transporte marítimo Easter Island Naviera, con sede en Valparaíso, visitó las Islas Falkland (Malvinas) y comenzará a operar la nueva ruta", explicaron los organizadores de Punta Arenas Business Showroom, que comenzará este lunes 28 de septiembre y finalizará el día después.

La conexión funcionó durante décadas, hasta que dejó de ser económicamente viable en 2000. El año pasado, la Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas inició consultas con el sector privado del archipiélago, empresas navieras chilenas y la Municipalidad de Punta Arenas. Luego, desarrolló un informe para las partes interesadas.

Actualmente, la principal conexión marítima sudamericana de las Islas se realiza a través de Montevideo, en un recorrido cercano a los 2.000 kilómetros de distancia. Desde Punta Arenas, la distancia se reduciría a la mitad.