Operativo antiterrorista en Reino Unido: cinco detenidos cerca de una base estratégica

La Policía detuvo a cinco hombres después de recibir un alerta por tres vehículos sospechosos que se dirigían hacia la base RAF Fairford.
Cinco hombres fueron detenidos y unas 85 viviendas debieron ser evacuadas este domingo en las inmediaciones de una base militar británica utilizada por Estados Unidos, en el marco de una investigación por un posible incidente relacionado con explosivos y la preparación de un acto terrorista.
El operativo se desplegó cerca de la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) de Fairford, en el condado de Gloucestershire, en el sudoeste de Inglaterra. La instalación alberga presencia de la Fuerza Aérea estadounidense y adquirió especial relevancia durante las operaciones militares de Washington contra Irán.
Según informó la Policía británica, el procedimiento comenzó después de que las autoridades recibieran, alrededor de las 0.45, un llamado que advertía sobre tres vehículos sospechosos que aparentemente se dirigían hacia la base.
Agentes armados se desplazaron hasta la zona de Whelford y detuvieron a cinco hombres inicialmente bajo sospecha de haber cometido delitos contemplados en la Ley de Explosivos. Posteriormente, los sospechosos también quedaron detenidos por la presunta preparación de un acto terrorista.
La Policía Antiterrorista quedó al frente de la investigación y los cinco hombres permanecían bajo custodia mientras avanzaban las averiguaciones para establecer qué pretendían hacer y cuál era la naturaleza de los elementos que transportaban.
Como parte del procedimiento, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad de 400 metros alrededor de los vehículos. Especialistas en desactivación de explosivos del Ejército británico fueron convocados para examinarlos.
En forma preventiva, unas 85 viviendas de la zona fueron evacuadas. Las autoridades habilitaron un centro cercano para recibir a las personas que no podían trasladarse a casas de familiares o amigos.
El subcomisario jefe de la Policía de Gloucestershire, Richard Ocone, señaló que las fuerzas de seguridad continuaban trabajando para establecer “la naturaleza completa” del episodio y pidió a la población evitar especulaciones mientras se desarrolla la investigación.
La coordinadora nacional de la Policía Antiterrorista, Vicki Evans, indicó, por su parte, que las pesquisas se encuentran todavía en sus “primeras etapas” y que se trabaja junto con diferentes organismos para reunir pruebas.
El episodio se produce en un escenario de fuerte tensión internacional. RAF Fairford ha sido utilizada por Estados Unidos para desplegar bombarderos y realizar operaciones vinculadas con el conflicto con Irán.
En los últimos meses, Teherán cuestionó al Reino Unido por permitir el uso de instalaciones militares británicas por parte de fuerzas estadounidenses. Las autoridades, sin embargo, no confirmaron hasta el momento la motivación del presunto plan ni establecieron públicamente que los detenidos mantengan vínculos con Irán.
Mientras continúan las pericias sobre los tres vehículos, la Policía reforzó la seguridad en el área y aseguró que el incidente se encuentra contenido.
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