Operativo antiterrorista en Reino Unido: cinco detenidos cerca de una base estratégica

Los detenidos bajo custodia

La Policía Antiterrorista quedó al frente de la investigación y los cinco hombres permanecían bajo custodia mientras avanzaban las averiguaciones para establecer qué pretendían hacer y cuál era la naturaleza de los elementos que transportaban.

Como parte del procedimiento, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad de 400 metros alrededor de los vehículos. Especialistas en desactivación de explosivos del Ejército británico fueron convocados para examinarlos.

Viviendas evacuadas

En forma preventiva, unas 85 viviendas de la zona fueron evacuadas. Las autoridades habilitaron un centro cercano para recibir a las personas que no podían trasladarse a casas de familiares o amigos.

El subcomisario jefe de la Policía de Gloucestershire, Richard Ocone, señaló que las fuerzas de seguridad continuaban trabajando para establecer “la naturaleza completa” del episodio y pidió a la población evitar especulaciones mientras se desarrolla la investigación.

La coordinadora nacional de la Policía Antiterrorista, Vicki Evans, indicó, por su parte, que las pesquisas se encuentran todavía en sus “primeras etapas” y que se trabaja junto con diferentes organismos para reunir pruebas.

Tensión internacional

El episodio se produce en un escenario de fuerte tensión internacional. RAF Fairford ha sido utilizada por Estados Unidos para desplegar bombarderos y realizar operaciones vinculadas con el conflicto con Irán.

En los últimos meses, Teherán cuestionó al Reino Unido por permitir el uso de instalaciones militares británicas por parte de fuerzas estadounidenses. Las autoridades, sin embargo, no confirmaron hasta el momento la motivación del presunto plan ni establecieron públicamente que los detenidos mantengan vínculos con Irán.

Mientras continúan las pericias sobre los tres vehículos, la Policía reforzó la seguridad en el área y aseguró que el incidente se encuentra contenido.