El Reino Unido advirtió que puede defender las Malvinas

Milei también reclamó al Reino Unido retomar las negociaciones para buscar una solución pacífica a la disputa de soberanía. “Al Reino Unido le reiteramos, una vez más, nuestro llamado a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía”, sostuvo durante su intervención.

El Gobierno británico respondió al planteo argentino y sus representantes ante las Naciones Unidas afirmaron que el desarrollo de hidrocarburos en las Malvinas “es legítimo”. Londres sostiene además que la relación con el archipiélago se basa en la asociación, los valores compartidos y el derecho de sus habitantes a determinar su propio futuro.

En ese marco, Streeting defendió la posición británica sobre las islas y sostuvo que sus habitantes eligen ser británicos. El funcionario ya había definido el compromiso del Reino Unido con el archipiélago como “absoluto e inamovible” tras las declaraciones de Milei.

La disputa por la soberanía de las Malvinas continúa siendo uno de los principales puntos de conflicto entre Argentina y el Reino Unido. En las últimas declaraciones de ambos gobiernos volvieron a aparecer diferencias sobre la soberanía, la explotación de recursos naturales y el futuro de las negociaciones diplomáticas.