El Reino Unido advirtió que puede defender las Malvinas

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, afirmó que Argentina no tendría capacidad militar para tomar el archipiélago y aseguró que Londres podría enviar tropas ante un ataque.
El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, afirmó que su país tiene capacidad para “defender las islas Malvinas” ante una eventual escalada del conflicto con Argentina y sostuvo que Londres estaría dispuesto a enviar tropas al archipiélago en caso de un ataque argentino. Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con el diario británico The Sun.
Streeting también sostuvo que Argentina no cuenta con capacidad militar para tomar las islas y afirmó: “Gran Bretaña sí tiene la capacidad de defenderlas”. El funcionario británico cuestionó además las recientes medidas y declaraciones del gobierno de Javier Milei en relación con el reclamo de soberanía sobre el archipiélago.
El secretario de Defensa británico consideró que las sanciones anunciadas contra empresas petroleras que operen en las islas y las intervenciones de Milei en organismos internacionales forman parte de una postura que Argentina sostiene desde hace años. “Lo que hemos visto por parte del presidente de Argentina es quejarse de las Malvinas, diciendo que son suyas”, afirmó.
Las declaraciones de Streeting se produjeron después de que Milei volviera a plantear el reclamo argentino durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Presidente ratificó que para su Gobierno la recuperación de las islas constituye “una causa nacional” y pidió que haya consecuencias para las empresas que desarrollan actividades en el archipiélago.
Milei también reclamó al Reino Unido retomar las negociaciones para buscar una solución pacífica a la disputa de soberanía. “Al Reino Unido le reiteramos, una vez más, nuestro llamado a reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía”, sostuvo durante su intervención.
El Gobierno británico respondió al planteo argentino y sus representantes ante las Naciones Unidas afirmaron que el desarrollo de hidrocarburos en las Malvinas “es legítimo”. Londres sostiene además que la relación con el archipiélago se basa en la asociación, los valores compartidos y el derecho de sus habitantes a determinar su propio futuro.
En ese marco, Streeting defendió la posición británica sobre las islas y sostuvo que sus habitantes eligen ser británicos. El funcionario ya había definido el compromiso del Reino Unido con el archipiélago como “absoluto e inamovible” tras las declaraciones de Milei.
La disputa por la soberanía de las Malvinas continúa siendo uno de los principales puntos de conflicto entre Argentina y el Reino Unido. En las últimas declaraciones de ambos gobiernos volvieron a aparecer diferencias sobre la soberanía, la explotación de recursos naturales y el futuro de las negociaciones diplomáticas.
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