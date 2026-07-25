Javier Milei respaldó la candidatura de Flávio Bolsonaro y atacó a Lula

El Presidente mantuvo un encuentro con el aspirante de la ultraderecha en las próximas elecciones de ese país. Como parte del viaje, también recibió la máxima condecoración en San Pablo. Escala la tensión con el gobierno de Lula.
El presidente Javier Milei llevó adelante este sábado su agenda de actividades en Brasil, en un viaje donde apoyó la candidatura del ultraderechista Flávio Bolsonaro rumbo a las elecciones del próximo 4 de octubre. La visita del libertario incluyó duras cuestionamientos a su par de ese país, Luis Inácio Lula Da Silva.
Milei llegó anoche a San Pablo, junto a la comitiva integrada por su hermana Karina y el canciller Pablo Quirno. La reunión con el senador brasileño ocupó un lugar destacado en su cronograma. De hecho, obligó a postergar su participación en la apertura oficial de la Expo Rural de Palermo, que suele realizarse un sábado.
El 4 de octubre se desarrollarán las elecciones presidenciales y Lula buscará su reelección (y su cuarto mandato al frente del gigante sudamericano), mientras que Flávio Bolsonaro asoma como su principal rival en las urnas. La mayoría de los sondeos marca una preferencia del electorado en favor del actual presidente, que lidera la centroizquierda de ese país.
La jornada central de la visita comenzó este sábado, poco antes de las 10, cuando Milei se trasladó al Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno del Estado de San Pablo. Allí fue recibido por el gobernador Tarcísio de Freitas con honores militares en la Plaza Cívica.
En ese contexto se realizó la Ceremonia de Imposición de la Orden de Ipiranga, en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción que otorga ese Estado. Del acto también participó el intendente de la ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes. Durante la ceremonia se dio lectura al decreto oficial de concesión, se impuso la insignia y ambos dirigentes brindaron unas breves palabras.
Luego, el Presidente participó de una reunión de trabajo en la Residencia Oficial de la Gobernación junto a Tarcísio de Freitas, Nunes y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y aspirante a gobernar el vecino país de cara a los comicios de este año.
“Una pena que no pude ver a tu papá”, le manifestó Milei al candidato presidencial, tras abrazarse en el despacho del gobernador. La justicia de Brasil prohibió a Milei de saludar a Jair Bolsonaro, que cumple arresto domiciliario en Brasilia acusado de intentar quebrar el orden constitucional.
“¿Preparado para que la ola azul llegue a Brasil?”, le preguntó Flávio al Presidente, en el video compartido en las redes sociales del senador. “Absolutamente, es la hora de que terminemos de pintar el mapa como corresponde, de una vez”, respondió el libertario, que dijo tener una “gran esperanza” para las elecciones en Brasil.
La visita oficial continuó con el traslado del Presidente y su comitiva al Mercado Livre Arena Pacaembú, donde asistió a la Convención Nacional del Partido Liberal. En ese ámbito tuvo lugar el acto de lanzamiento y oficialización de la candidatura presidencial del senador Bolsonaro, y el discurso de Milei con un ataque a Lula Da Silva, a quien tildó de "ladrón", "basura calva" y "presidiario".
“Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamábamos el Riesgo Kuka, acá en Brasil hoy tienen el Riesgo Lula y se refleja claramente en el mercado accionario. ¿Por qué se ve amenazado Lula? Porque hay alguien que está dispuesto a hacerle frente y convertirse en la voz de esa mayoría silenciosa que ya sufrió abusos. Hablo de Flávio Bolsonaro", sumó en su mensaje.
El viaje de Milei a San Pablo volvió a tensar el vínculo político con el presidente brasileño. Uno de los funcionarios claves de Lula trató al libertario de "imbécil" y cuestionó que busque apoyar al candidato ultraderechista cuando restan dos meses y meses para las elecciones presidenciales.
“No nos sorprende, porque la manera en que Javier Milei está tratando en términos políticos, diplomáticos, la relación con Brasil es la peor posible”, denunció el secretario General de la Presidencia, Guilherme Boulos, en declaraciones a Radio 750. “La postura de Milei no condice con la historia del pueblo argentino, con su valentía. Es una postura de arrodillarse, de someterse. Incluso, con un tema del proyecto que envió al Congreso para permitir la venta de tierras”, agregó.
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