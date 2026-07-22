Francia aprobó la ley que impide a los menores de 15 años acceder a las redes sociales

La regulación de las plataformas digitales y la protección de los menores frente al uso excesivo de pantallas forman parte de las principales iniciativas que Macron busca consolidar antes de finalizar su segundo mandato, previsto para mayo de 2027.

La implementación será gradual. Desde el 1° de septiembre, coincidiendo con el regreso a clases tras el receso de verano, los menores de 15 años ya no podrán crear nuevas cuentas en redes sociales. A partir de enero de 2027, la prohibición también alcanzará a los perfiles existentes.

La ministra delegada para el Sector Digital, Anne Le Hénanff, explicó que todos los usuarios deberán acreditar su edad para utilizar estas plataformas. En caso de ser menores de 15 años, sus cuentas serán bloqueadas.

Además, la legislación incorpora la prohibición del uso de teléfonos celulares en los liceos, una medida que ya rige en las escuelas primarias y en el primer ciclo de la educación secundaria.

Verificación obligatoria de edad

La ley no establece sanciones ni para los menores ni para sus familias. La responsabilidad recaerá sobre las plataformas digitales, que deberán desarrollar uno o varios sistemas de verificación de edad para garantizar el cumplimiento de la norma.

La senadora ecologista Mathilde Ollivier cuestionó la viabilidad del cronograma y sostuvo que resulta difícil imaginar que un mecanismo de este tipo pueda implementarse en tan poco tiempo. También se preguntó quién será el encargado de realizar los controles de forma efectiva.

Por su parte, Le Hénanff defendió el calendario previsto y afirmó que ya existen tecnologías capaces de verificar la edad de los usuarios, mientras otras continúan en desarrollo.

La legislación contempla excepciones para determinados servicios, como las enciclopedias digitales y los proyectos con fines educativos.

Respecto de plataformas como YouTube y WhatsApp, la diputada Laure Miller explicó que deberán aplicar controles de edad únicamente en las funciones que operan como redes sociales, tales como los canales de difusión de contenido y los espacios de comentarios. En cambio, la reproducción de videos y la mensajería privada no estarán alcanzadas por la prohibición.

El debate sobre la protección de menores en el entorno digital ganó fuerza en Europa luego de que Australia se convirtiera en el primer país del mundo en prohibir el acceso a las redes sociales para menores de 16 años.

En la misma línea, el Reino Unido ya aprobó una normativa similar, cuya entrada en vigencia está prevista para comienzos de 2027.

Además, la Comisión Europea anunció recientemente que analiza implementar un acceso progresivo y gradual de niños y adolescentes a las plataformas digitales en todo el bloque comunitario.