Deschamps, tras la eliminación: "Si digo algo del arbitraje, pareceré un llorón"

El entrenador de Francia cuestionó la actuación del juez después de la derrota ante España en las semifinales del Mundial 2026, aunque reconoció que La Roja fue superior y justificó su clasificación a la final.
Didier Deschamps expresó su malestar por el arbitraje después de la derrota de Francia por 2-0 frente a España en las semifinales del Mundial 2026, aunque dejó en claro que esa no fue la principal explicación de la eliminación. En la que fue su despedida como seleccionador francés, el entrenador cuestionó la actuación del juez del encuentro, pero al mismo tiempo reconoció que La Roja fue superior y mereció el pase a la final.
“¿El arbitraje? Si digo algo, pareceré un llorón porque perdimos. Pero les pregunto si el árbitro estuvo a la altura de arbitrar una semifinal. Está el penalti, pero no es solo eso, se suma todo lo demás. No tengo nada en contra del árbitro esta noche, pero háganse la pregunta ustedes mismos”, afirmó Deschamps en conferencia. Sin embargo, inmediatamente hizo una autocrítica sobre el rendimiento de su equipo y evitó centrar el análisis únicamente en las decisiones arbitrales.
“Los jugadores están devastados, pero hay que ser consecuentes, fuimos técnicamente inferiores. La razón principal de la derrota es que simplemente no estuvimos a la altura”, sostuvo el entrenador. Además, explicó que Francia cometió errores técnicos y perdió precisión en momentos decisivos del partido. “España demostró algo más”, agregó, al reconocer que el conjunto dirigido por Luis de la Fuente controló el desarrollo del encuentro.
Deschamps también destacó el recorrido de su selección en el torneo y prefirió no empañar el trabajo realizado pese a la eliminación. “No pienso en mí mismo. La decepción es grande, pero no le quito mérito a todo lo bueno que hicimos. No le quito mérito al equipo español, que controló el partido”, señaló el técnico, quien ahora cerrará su ciclo al frente de Francia con el partido por el tercer puesto.
La misma línea mantuvo Rayan Cherki, que lamentó la caída y admitió la superioridad del rival. “La decepción es enorme. Fueron mejores que nosotros tácticamente”, afirmó el futbolista del Manchester City, quien explicó que España recuperó la posesión con mayor facilidad y manejó el ritmo del partido. Además, descartó que la derrota se debiera a una falta de actitud y consideró que, en una semifinal mundialista, “todo se reduce a los detalles”.
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