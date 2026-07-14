Deschamps, tras la eliminación: "Si digo algo del arbitraje, pareceré un llorón"

“¿El arbitraje? Si digo algo, pareceré un llorón porque perdimos. Pero les pregunto si el árbitro estuvo a la altura de arbitrar una semifinal. Está el penalti, pero no es solo eso, se suma todo lo demás. No tengo nada en contra del árbitro esta noche, pero háganse la pregunta ustedes mismos”, afirmó Deschamps en conferencia. Sin embargo, inmediatamente hizo una autocrítica sobre el rendimiento de su equipo y evitó centrar el análisis únicamente en las decisiones arbitrales.