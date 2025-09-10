Francia: ciudadanos salen a las calles al grito de "¡Bloqueemos todo!"

Durante las protestas, convocadas por una coalición informal de izquierda francesa con el llamado a paralizar el país, en las calles se escuchan diferentes consignas antigubernamentales, pero una de las más frecuentes es la que pide la renuncia del presidente del país, Emmanuel Macron.

Las manifestaciones multitudinarias se celebran en todo el país: París, Marsella, Lyon, Toulouse, Rennes y otras ciudades. Miles de personas salen a las calles en medio del amplio descontento popular por la posibilidad de recortes al gasto público.

Se registraron fuertes enfrentamientos y choques entre la gente pacífica y las fuerzas del orden, que utilizan gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.

El clima de recortes y reducción del Estado del bienestar llevó a la renuncia del primer ministro François Bayrou y el nombramiento del titular de Defensa, Sébastien Lecornu, a su cargo Pese a ello, las manifestaciones populares no cesan y parecen incrementarse. .

El Gobierno pidió el aporte de los ciudadanos: "¡Trabajen más!"

La preparación de las protestas se discutió en las redes sociales desde el verano, cuando el ex primer ministro presentó el proyecto de presupuesto para 2026, que incluye el recorte gastos públicos para controlar el déficit estatal y la deuda pública de Francia. Su propuesta preveía reducciones por un total de 44.000 millones de euros (unos 51.000 millones de dólares), lo que provocó el rechazo de amplios sectores de la sociedad.

En aquel entonces, Bayrou insistió en que toda la población deberá poner de su parte para salir del estancamiento presupuestario al que se enfrenta el país. "En realidad, todo el mundo tendrá que participar", dijo, criticando las manifestaciones previstas para septiembre. "Es como decir: el país se enfrenta a grandes riesgos, ¡vamos a bloquearlo! ¿Cómo se puede defender eso?", preguntó y aconsejó a los franceses que "trabajaran más".

Embed « On est là, même si Macron ne veut pas, on est là ! » - Blocage en cours au lycée Jean-Jaurès à Montreuil par les élèves, parents d'élèves et enseignants grévistes



« Macron saccage l'école publique comme tous les services publics, on se mobilise pour qu'il dégage lui et ses… pic.twitter.com/IK4N0sVZA4 — L'insoumission (@L_insoumission) September 10, 2025

"Boicot, desobediencia y solidaridad"

Desde que Bayrou anunció su plan presupuestario, tres palabras se han difundido en las redes sociales francesas: «boicot, desobediencia y solidaridad», informño France24. Los partidarios del movimiento 'Bloqueemos todo' publicaron masivamente imágenes con las etiquetas #10de septiembre en X, TikTok y Telegram.

La fuerza motriz de las protestas es la oposición informal, ya que no están vinculadas a ningún partido político ni sindicato.

Con la participación posible de 100.000 personas y la popularidad creciente y extendida del movimiento, se espera que las protestas provoquen interrupciones en el funcionamiento de aeropuertos, trenes, fábricas, refinerías de petróleo, hospitales, tiendas y transporte público.

Las demandas de los manifestantes

La razón que impulsó la acción fueron los planes de recorte presupuestario, pero muchos de los manifestantes se oponen a la desigualdad en general.

"Estoy muy enojado con el sistema político francés, que favorece a las grandes empresas, a los multimillonarios y que [...] erosiona los derechos de los ciudadanos franceses de a pie, los mismos que mantienen el país en marcha", afirmó uno de ellos.

Reuters habló con seis participantes de la protesta y dijeron que el sistema político ya no era adecuado para su propósito. Algunos instaron a una reforma constitucional, mientras que otros pidieron la renuncia del presidente francés, Emmanuel Macron, y mayores impuestos a los ricos. "Las autoridades públicas y el Gobierno nos han traicionado tanto que no estoy segura de que puedan realmente satisfacer las expectativas de la gente", dijo la activista Louise Nechin.

Con información de RT, AFP, France 24 y EFE