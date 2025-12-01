Subastan un cuadro de Rubens que estuvo perdido por más de 400 años

El cuadro muestra a Cristo crucificado, recortado en un cielo oscuro y con la ciudad de Jerusalén detrás, iluminada y distante, una composición típica del artista que solía contrastar lo sagrado con escenas dramáticas.

Rubens-fue-el-pintor-europeo-mas-conocido-en-la-primera-mitad-del-siglo-XVII.

Una pieza perdida desde 1613

La obra había desaparecido de los registros desde 1613, cuando formaba parte de colecciones europeas. Durante siglos se creyó que podía ser una réplica o un trabajo de estudio. El descubrimiento ocurrió en septiembre de 2024, cuando el propio Jean-Pierre Osenat, presidente de la casa de subastas, la identificó durante un inventario en una mansión del distrito 6 de París.

Un cuadro de Rubens oculto durante siglos se subasta por 2,3 millones de euros

A partir de ese momento comenzaron los análisis técnicos, que permitieron confirmar su procedencia. Para el público general, el interés se centró no solo en su valor económico sino en la sorpresa de que una obra de este tamaño estuviera colgada durante décadas sin reconocimiento oficial.

El cuadro integraba una colección francesa y permaneció sin atribución definitiva. Con la validación de especialistas, pasó a formar parte del circuito de arte mundial, donde compradores y museos buscan piezas con historia documentada.