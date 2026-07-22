Francia: despiden a funcionarios de alto rango tras dar positivo en test de drogas

El Gobierno de Francia informó que miembros de gabinetes ministeriales y altos funcionarios han sido apartados de sus funciones tras dar positivo en controles antidroga.
El primer ministro Francia, Sébastien Lecornu, reveló que miembros de gabinetes ministeriales y altos funcionarios han sido apartados de sus funciones tras dar positivo en controles antidroga realizados de forma aleatoria en distintos ministerios.
"Los miembros de los gabinetes ministeriales y la mayoría de los altos funcionarios tienen acceso a información extremadamente sensible. Consumir drogas significa ser vulnerable", sentenció.
"No se puede condenar el asesinato de jóvenes de 16 años en los 'barrios pobres' y, al mismo tiempo, tolerar el consumo [de drogas] en los 'barrios prestigiosos'", argumentó.
Lecornu explicó que estas pruebas responden al acceso de estos cargos a información especialmente sensible y defendió que el consumo de drogas supone un factor de vulnerabilidad.
"Hoy, alrededor de un millón de franceses consumen cocaína con regularidad, y eso afecta a todos los sectores sociales. El número de sobredosis y hospitalizaciones se dispara", lamentó.
Además, aseguró que los controles continuarán y calificó el narcotráfico como "el mayor desafío interno" al que se enfrentará Francia en los próximos años.
En octubre de 2024, el diputado de La Francia Insumisa, Andy Kerbrat, fue arrestado por la policía tras ser sorprendido comprando drogas en el centro de París. Por aquello, fue sancionado con dos semanas de expulsión parlamentaria. En mayo de 2025, otro asistente parlamentario permaneció en coma tras ingerir GHB, una droga conocida como “éxtasis líquido” o “droga de sumisión”.
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