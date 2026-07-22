Francia: despiden a funcionarios de alto rango tras dar positivo en test de drogas

"Hoy, alrededor de un millón de franceses consumen cocaína con regularidad, y eso afecta a todos los sectores sociales. El número de sobredosis y hospitalizaciones se dispara", lamentó.

Además, aseguró que los controles continuarán y calificó el narcotráfico como "el mayor desafío interno" al que se enfrentará Francia en los próximos años.

Antecedentes

En octubre de 2024, el diputado de La Francia Insumisa, Andy Kerbrat, fue arrestado por la policía tras ser sorprendido comprando drogas en el centro de París. Por aquello, fue sancionado con dos semanas de expulsión parlamentaria. En mayo de 2025, otro asistente parlamentario permaneció en coma tras ingerir GHB, una droga conocida como “éxtasis líquido” o “droga de sumisión”.