Lula acusa a EEUU de interferir en las elecciones de Brasil

Lula afirmó que la defensa de la soberanía nacional será una de los ejes centrales de su campaña para buscar un nuevo mandato.

“Nada es más sagrado, en este momento histórico, que la defensa de la soberanía nacional. Aquí decidimos nuestro destino y nadie nos dice lo que debemos hacer”, declaró.

El PDT oficializó su respaldo a Lula

Durante el acto, el presidente del PDT, Carlos Lupi, confirmó que su espacio político acompañará a Lula desde la primera vuelta de las elecciones y también cuestionó con dureza a la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

"Tú, Lula, representas hoy el único antídoto contra la desgracia llamada Donald Trump", afirmó el dirigente.

Con el apoyo del PDT, la coalición oficialista quedó integrada por el Partido de los Trabajadores (PT), el Partido Socialista Brasileño (PSB), el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), Red Sustentabilidad, el Partido Verde (PV) y el Partido Comunista de Brasil (PCdoB).

En tanto, la candidatura del senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, busca ampliar su respaldo entre los sectores políticos que acompañaron al exmandatario en las elecciones de 2018 y 2022.