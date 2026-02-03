Francia: tenía un proyectil de la Primera Guerra Mundial en el recto y evacuaron un hospital

El joven de 24 años llegó con mucho dolor a la guardia de un hospital de Toulouse. Al ver que la munición estaba activa, intervino un escuadrón de explosivos.
Un insólito momento se vivió en Toulouse, Francia, que derivó en un operativo de alto riesgo . Un joven de 24 años llegó de noche al Hospital Rangueil con dolores insoportables, y al enterarse el motivo, los médicos quedaron sorprendidos: el paciente tenía un proyectil de artillería de la Primera Guerra Mundial, de unos 20 centímetros, alojado en el recto.
La situación pasó de lo insólito a lo peligroso en segundos cuando se confirmó que la munición todavía estaba activa. Ante la posibilidad de una explosión, las autoridades del hospital no dudaron y evacuaron de urgencia a los pacientes y al personal, dejando el área completamente acordonada. El operativo contó con la intervención de bomberos y expertos artificieros para determinar los pasos a seguir.
Finalmente, tras una evaluación minuciosa, los especialistas de seguridad concluyeron que la carcasa del proyectil era segura para ser manipulada. De esta manera, los médicos pudieron realizar una intervención quirúrgica para extraer el objeto de "donde no da el sol".