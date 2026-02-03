Francia: tenía un proyectil de la Primera Guerra Mundial en el recto y evacuaron un hospital

Captura de pantalla 2026-02-03 083225 Este era el proyectil de la Primera Guerra Mundial que provocó el operativo de emergencia en el hospital de Francia.

La situación pasó de lo insólito a lo peligroso en segundos cuando se confirmó que la munición todavía estaba activa. Ante la posibilidad de una explosión, las autoridades del hospital no dudaron y evacuaron de urgencia a los pacientes y al personal, dejando el área completamente acordonada. El operativo contó con la intervención de bomberos y expertos artificieros para determinar los pasos a seguir.

Finalmente, tras una evaluación minuciosa, los especialistas de seguridad concluyeron que la carcasa del proyectil era segura para ser manipulada. De esta manera, los médicos pudieron realizar una intervención quirúrgica para extraer el objeto de "donde no da el sol".