Detuvieron por violación al hijo de la princesa heredera de Noruega

La decisión judicial se conoció luego de que el joven fuera arrestado el domingo por la noche en el barrio de Frogner, donde habría amenazado a una mujer con un cuchillo y quebrantado una prohibición de contacto vigente. La víctima ya había sido identificada en causas anteriores y Hoiby había admitido previamente incumplimientos de esa medida.

El caso se agrava porque el próximo 3 de febrero comenzará un juicio en el que deberá responder por 38 cargos, entre ellos cuatro violaciones, violencia de género, amenazas de muerte, daños, grabaciones sexuales ilegales y delitos vinculados al consumo y traslado de drogas, y si bien niega las acusaciones más graves, reconoció episodios de agresión y vandalismo. Aunque no tiene título nobiliario ni derechos sucesorios, el proceso representa un fuerte impacto para la Casa Real.

La situación judicial de Hoiby se da además en un contexto delicado para la monarquía noruega, luego de que salieran a la luz correos electrónicos que revelan la relación que mantuvo su madre, la princesa heredera Mette-Marit, con el financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein, un vínculo que volvió a quedar bajo escrutinio público.