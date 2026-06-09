Guerra en Medio Oriente: EE.UU. atacó Irán tras el derribo de uno de sus helicópteros

La aeronave norteamericana cayó cerca del estrecho de Ormuz. Poco después, Donald Trump autorizó una ofensiva sobre la República Islámica, a la que calificó como una acción "en legítima defensa".
El Mando Central del Ejército de Estados Unidos informó en las últimas horas haber llevado a cabo ataques contra Irán, y precisó que se trata de una acción "en legítima defensa" después de que un helicóptero militar se haya estrellado cerca del estrecho de Ormuz. El incidente fue calificado de "derribo" por el presidente Donald Trump.
Las fuerzas del Mando Central norteamericano (CENTCOM) comenzaron a lanzar ataques en legítima defensa contra Irán, siguiendo las instrucciones del comandante en jefe, en respuesta al derribo de un helicóptero Apache del Ejército de Estados Unidos", señaló en sus redes sociales.
El CENTCOM indicó en el mismo mensaje que "la misión constituye una respuesta proporcionada a la agresión injustificada de Irán", horas después de que Trump prometiera "responder" a lo que ha calificado de "ataque" por parte de las fuerzas iraníes.
A bordo del helicóptero AH-64 Apache viajaban dos soldados que fueron rescatados sanos y salvos en "aproximadamente dos horas", según explicó Washington.
Las autoridades iraníes aseguraron que no dejarán "sin respuesta" ningún "ataque" o "amenaza" lanzada por Estados Unidos contra la República Islámica, después de que el CENTCOM informara de ataques "en legítima defensa" contra distintos puntos del país asiático, tras haberse estrellado un helicóptero militar cerca del estrecho de Ormuz, un incidente que el presidente norteamericano Donald Trump ha calificado de "derribo".
"A pesar de sus derrotas en el campo de batalla, Estados Unidos decidió poner a prueba nuestra determinación", expresó el canciller de Irán, Abbas Araqchi, en un mensaje publicado en redes sociales en el que remarcó que las "poderosas" Fuerzas Armadas iraníes "no dejarán sin respuesta ningún ataque ni amenaza".
A renglón seguido, tras anotar que "la historia del golfo Pérsico" cuenta con "numerosos capítulos sobre el terrible destino que han corrido los intrusos extranjeros", el responsable de la cartera de Exteriores iraní lanzó la advertencia a Washington de que abandone la región.
"Abandonen nuestra región si quieren estar a salvo", subrayó el diplomático iraní.
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