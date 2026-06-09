Guerra en Medio Oriente: EE.UU. atacó Irán tras el derribo de uno de sus helicópteros

2026_04_260406854-scaled (1) Donald Trump ordenó responder a la agresión de Irán.

La advertencia de Irán al gobierno de Donald Trump

Las autoridades iraníes aseguraron que no dejarán "sin respuesta" ningún "ataque" o "amenaza" lanzada por Estados Unidos contra la República Islámica, después de que el CENTCOM informara de ataques "en legítima defensa" contra distintos puntos del país asiático, tras haberse estrellado un helicóptero militar cerca del estrecho de Ormuz, un incidente que el presidente norteamericano Donald Trump ha calificado de "derribo".

"A pesar de sus derrotas en el campo de batalla, Estados Unidos decidió poner a prueba nuestra determinación", expresó el canciller de Irán, Abbas Araqchi, en un mensaje publicado en redes sociales en el que remarcó que las "poderosas" Fuerzas Armadas iraníes "no dejarán sin respuesta ningún ataque ni amenaza".

A renglón seguido, tras anotar que "la historia del golfo Pérsico" cuenta con "numerosos capítulos sobre el terrible destino que han corrido los intrusos extranjeros", el responsable de la cartera de Exteriores iraní lanzó la advertencia a Washington de que abandone la región.

"Abandonen nuestra región si quieren estar a salvo", subrayó el diplomático iraní.