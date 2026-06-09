Elecciones en Perú: Roberto Sánchez mantiene una ventaja leve sobre Keiko Fujimori

Fujimori manifestó que, según el análisis hecho por su partido, hay mucha esperanza en el voto extranjero y de las actas observadas, porque "la mayoría son de la capital", donde su candidatura arrasó en el sufragio frente a la de Sánchez, que se postuló en representación del destituido expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Por su parte, el partido de Sánchez defendió las proyecciones de dos encuestadoras privadas con una muestra de votos emitidos el domingo pasado en el balotaje que dieron como ganador, por estrecho margen, a su postulante y anunciaron acciones para defender el voto popular.

Más de 27,3 millones de ciudadanos fueron convocados a las urnas para elegir al próximo presidente de Perú para el período 2026-2031, tras un etapa de severa inestabilidad política que llevó al país a tener ocho presidentes en la última década.

Balotaje en Perú: los resultados finales podrían estar en un mes

En medio de la incertidumbre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó que estima tener los resultados finales para proclamar a quien haya ganado la segunda vuelta presidencial para mediados de julio, debido al recuento de votos y los pedidos que esperan recibir de parte de los dos partidos políticos.

"Hay más o menos un plazo de 30 días, a mediados de julio, porque todavía tenemos que ver cómo vamos a finalizar con la carga con relación a las actas observadas y otros pedidos de las organizaciones políticas. Más o menos ese es el plazo estimado donde van a ser proclamados los resultados", señaló el vocero del JNE, Jorge Valdivia.