Hallan muerto en Francia a un hombre vinculado al caso Jeffrey Epstein

De acuerdo con una investigación publicada anteriormente por The Guardian, Siad mantenía contacto frecuente con Epstein y recibía transferencias de dinero del financista. Los intercambios incluían referencias a viajes por distintos países de Europa del Este, donde el exagente afirmaba estar buscando mujeres.

Entre los correos difundidos figura uno enviado en 2009 desde Eslovaquia, en el que Siad aseguraba tener previstas reuniones con 45 mujeres y anunciaba que recorrería pequeñas localidades de Eslovaquia, República Checa, Polonia y Hungría. Epstein respondió con una breve pregunta: "¿Cuánto cuesta?", acompañada por un símbolo de dólar.

También aparecen otros mensajes atribuidos al financista con consultas como "¿qué hay de nuevas chicas?" y "¿hay mujeres interesantes?".

El exagente de modelos figuraba en miles de documentos judiciales vinculados al caso Epstein.

Ante las acusaciones surgidas tras la difusión de esos documentos, Siad negó haber participado de actividades ilegales y sostuvo que su vínculo con Epstein era únicamente laboral.

"Cada vez que le presentaba a modelos, me iba con ellas. Mi relación con él era estrictamente profesional. No conozco su vida privada", declaró en su momento.

Jeffrey Epstein murió el 10 de agosto de 2019 mientras permanecía detenido en una cárcel de Manhattan, donde esperaba ser juzgado por cargos federales de tráfico sexual de menores.

Desde entonces, la investigación expuso contactos entre el financista y numerosas figuras públicas, empresarios y dirigentes políticos. Parte de los documentos difundidos también incluyen distintas denuncias y testimonios sobre terceros, algunas de las cuales fueron rechazadas oficialmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que señaló que determinados archivos contenían afirmaciones "falsas y sensacionalistas" respecto del entonces expresidente Donald Trump.