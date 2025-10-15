Hamas dice que entregó los cuerpos de todos los rehenes muertos a los que tuvo acceso

Desde el grupo islámico lo afirmaron luego de entregar más cuerpos y en el marco del acuerdo con Israel para un alto el fuego tras más de dos años de ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que ha dejado más de 67.900 palestinos muertos.

"La resistencia ha cumplido con el acuerdo y ha entregado a todos sus prisioneros vivos y todos los cuerpos a los que ha tenido acceso. La búsqueda y recuperación de los restantes requiere un esfuerzo considerable y equipo especializado para buscarlos y extraerlos de entre los escombros y en las zonas que sufrieron una destrucción generalizada durante la agresión israelí", dice un comunicado del brazo armado de Hamas, las Brigadas al Qassam, recogido por el diario 'Filastín'.

image

Sus declaraciones coinciden con la entrega de los cadáveres de dos rehenes a un convoy que pertenece al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El acuerdo firmado por Israel y Hamás la semana pasada exigía al grupo palestino que entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego, plazo que expiró el lunes a mediodía. Faltarían entregar 19 cuerpos.

Desde entonces, Hamas liberó a los 20 rehenes vivos y entregó los restos de siete (nueve de confirmarse estos dos últimos) de los 28 fallecidos. No obstante, incluso Washington reconoció en los últimos días que Hamas necesitaría más tiempo para localizarlos.

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los citados ataques del 7-O que ha dejado hasta la fecha más de 67.900 muertos y 170.000 heridos, tal y como denunciaron las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se han replegado en los últimos días.