Impactante video: corresponsal es atacado por las fuerzas israelíes en el Líbano

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Rida aseguró que el ataque fue “deliberado” y remarcó que llevaban credenciales visibles. En la misma línea, Sweeney sostuvo que no se trató de un hecho accidental y responsabilizó a las fuerzas israelíes por lo ocurrido, planteando que se trató de un ataque dirigido.