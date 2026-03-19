Impactante video: corresponsal es atacado por las fuerzas israelíes en el Líbano

Un corresponsal y su camarógrafo resultaron heridos tras un bombardeo en el sur del Líbano. Denuncian que fueron atacados pese a estar identificados como prensa.
El corresponsal Steve Sweeney y su camarógrafo Ali Rida resultaron heridos este jueves luego de un ataque aéreo en el sur del Líbano y debieron ser hospitalizados con heridas de metralla luego de que un proyectil impactara a pocos metros del lugar donde realizaban un reportaje.
Según relataron, se encontraban identificados como prensa y trabajando en una zona cercana a un puente cuando ocurrió el bombardeo que provocó daños a infraestructura y desplazamientos de población.
Rida aseguró que el ataque fue “deliberado” y remarcó que llevaban credenciales visibles. En la misma línea, Sweeney sostuvo que no se trató de un hecho accidental y responsabilizó a las fuerzas israelíes por lo ocurrido, planteando que se trató de un ataque dirigido.
Desde Israel, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron el bombardeo en la zona del río Litani, donde se encontraba el equipo. Indicaron que el área había sido advertida previamente como objetivo militar y que la operación se realizó tras un plazo considerado suficiente.
En ese marco, voceros del gobierno ruso cuestionaron el episodio. La portavoz María Zajárova señaló que el ataque no puede considerarse casual, mientras que el portavoz Dmitri Peskov lo calificó como inaceptable.
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