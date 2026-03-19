Internacionales |

Video: Irán atacó la refinería de Haifa, la más importante de Israel

Un bombardeo iraní alcanzó la mayor refinería de Israel en Haifa, que abastece hasta el 60 % del combustible. No hay heridos confirmados, pero hubo cortes de energía.

Un ataque atribuido a Irán impactó este jueves en una refinería ubicada en Haifa, en el norte de Israel, considerada la más importante del país por su capacidad de abastecimiento de combustible, lo que provocó incendios que se podían ver desde distintos puntos, y cortes de energía en la zona.

La instalación afectada provee entre el 50 % y el 60 % del combustible utilizado en Israel, lo que la convierte en un punto estratégico dentro de la infraestructura energética nacional. Según reportes oficiales, no se registraron heridos hasta el momento, mientras equipos de emergencia trabajaban en el lugar para contener las llamas.}

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/2034649661638693263&partner=&hide_thread=false

Autoridades israelíes informaron que los daños en la red eléctrica fueron limitados, aunque se mantiene la evaluación de impacto sobre el suministro.

69bc1b5759bf5b33e13bc482
La instalación afectada concentra gran parte de la producción de combustible del país.

La instalación afectada concentra gran parte de la producción de combustible del país.

Ese complejoiraní es clave a nivel global, ya que forma parte del mayor reservorio de gas natural del mundo, compartido con Qatar. Tras el ataque, se registraron incendios y daños en instalaciones, aunque sin víctimas reportadas.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados