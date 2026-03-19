Video: Irán atacó la refinería de Haifa, la más importante de Israel

Un bombardeo iraní alcanzó la mayor refinería de Israel en Haifa, que abastece hasta el 60 % del combustible. No hay heridos confirmados, pero hubo cortes de energía.
Un ataque atribuido a Irán impactó este jueves en una refinería ubicada en Haifa, en el norte de Israel, considerada la más importante del país por su capacidad de abastecimiento de combustible, lo que provocó incendios que se podían ver desde distintos puntos, y cortes de energía en la zona.
La instalación afectada provee entre el 50 % y el 60 % del combustible utilizado en Israel, lo que la convierte en un punto estratégico dentro de la infraestructura energética nacional. Según reportes oficiales, no se registraron heridos hasta el momento, mientras equipos de emergencia trabajaban en el lugar para contener las llamas.}
Autoridades israelíes informaron que los daños en la red eléctrica fueron limitados, aunque se mantiene la evaluación de impacto sobre el suministro.
El episodio se da en un contexto de escalada de los ataques ya que un día antes, el yacimiento de gas South Pars, en territorio iraní, había sido blanco de bombardeos que obligaron a cerrar sectores para evitar la propagación del fuego.
Ese complejoiraní es clave a nivel global, ya que forma parte del mayor reservorio de gas natural del mundo, compartido con Qatar. Tras el ataque, se registraron incendios y daños en instalaciones, aunque sin víctimas reportadas.
comentar