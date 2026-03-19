Video: Irán atacó la refinería de Haifa, la más importante de Israel

Un bombardeo iraní alcanzó la mayor refinería de Israel en Haifa, que abastece hasta el 60 % del combustible. No hay heridos confirmados, pero hubo cortes de energía.

Un ataque atribuido a Irán impactó este jueves en una refinería ubicada en Haifa, en el norte de Israel, considerada la más importante del país por su capacidad de abastecimiento de combustible, lo que provocó incendios que se podían ver desde distintos puntos, y cortes de energía en la zona.