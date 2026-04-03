Impactantes postales del planeta: la NASA mostró la Tierra desde Artemis II

Las fotos tomadas desde la nave Orion muestran al planeta con un nivel de detalle impactante. La misión marca el regreso de vuelos tripulados a la órbita lunar tras más de 50 años y avanza con la tripulación en óptimas condiciones.
La NASA difundió impactantes imágenes de la Tierra captadas por la tripulación de la misión Artemis II desde la nave Orion, en pleno viaje hacia la Luna, en un registro que combina valor científico y una potente carga simbólica para la exploración espacial.
Las fotografías, tomadas durante los primeros días de la misión, muestran al planeta en toda su dimensión, con continentes como África y Europa claramente visibles, además de fenómenos como auroras boreales y reflejos de la luz solar sobre la atmósfera. También permiten observar la curvatura completa de la Tierra, la línea que divide el día y la noche y las luces de las ciudades desde el espacio.
El material fue captado luego de que la cápsula abandonara la órbita terrestre tras realizar la maniobra de inyección translunar, un paso clave que la colocó en trayectoria hacia el espacio profundo. Desde ese punto, la perspectiva del planeta adquiere una escala completamente distinta, generando asombro incluso entre los propios astronautas.
Desde la agencia espacial estadounidense destacaron que estas imágenes representan un hito, no solo por su calidad técnica sino por el contexto en el que fueron obtenidas: se trata de la primera misión tripulada que se dirige a la órbita lunar desde 1972, cuando el programa Apolo concretó su último viaje con seres humanos.
En paralelo a la difusión de las imágenes, la NASA informó que la tripulación de Artemis II se encuentra en excelente estado de salud y con un alto nivel de entusiasmo. El comandante Reid Wiseman y los astronautas Victor Glover, Jeremy Hansen y Christina Koch atraviesan los primeros días de la misión con “gran espíritu”, según señalaron autoridades del organismo.
La nave Orion ya superó las 100.000 millas (unos 160.000 kilómetros) de distancia de la Tierra y continúa su trayecto hacia la Luna, en un viaje que se extenderá durante varios días. Durante este período, los astronautas realizan distintas tareas de preparación, entre ellas la configuración de equipos para futuras observaciones lunares.
Dentro de la cápsula, los tripulantes también ensayan movimientos en microgravedad en un espacio reducido, similar al de dos minivans, y ajustan cámaras de alta precisión con las que buscarán captar nuevas imágenes del satélite natural.
La misión incluye además pruebas clave para futuras exploraciones, como simulaciones de emergencias médicas -incluyendo maniobras de reanimación cardiopulmonar- y la verificación de sistemas de comunicación a larga distancia. En este sentido, Orion ya logró transmitir video en alta definición hacia la Tierra a través de la Red del Espacio Profundo.
Los astronautas también mantienen rutinas de ejercicio físico para preservar su condición durante el viaje, mientras se ajustan detalles operativos como la temperatura interna de la nave, que fue elevada tras algunas quejas iniciales por el frío.
Artemis II representa un paso fundamental en el objetivo de la NASA de retomar la exploración humana del espacio profundo y sentar las bases para futuras misiones con destino a la superficie lunar. En ese camino, las imágenes difundidas en las últimas horas no solo documentan el avance tecnológico, sino que también ofrecen una mirada renovada sobre la fragilidad y la belleza del planeta visto desde la distancia.
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