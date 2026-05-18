Donald Trump pospone un ataque a Irán por pedido de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes

No obstante, recordó su orden para que los mandos militares estén "preparados para un ataque a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable".

Embed

Desde Egipto, Qatar y Arabia Saudí también instaron a "evitar las graves repercusiones de la continua escalada que amenaza con arrastrar a Oriente Medio a un estado de caos cuyas repercusiones afectarán a la seguridad y la estabilidad internacionales".

Las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel llevan semanas estancadas, mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con provocar graves consecuencias económicas.

La República Islámica de Irán rechazó reiteradamente las condiciones impuestas por la administración de Trump para frenar el enriquecimiento de uranio y este lunes anunció que ha presentado una contrapropuesta a través de los mediadores paquistaníes.

El domingo, Trump amenazó con reanudar la ofensiva, pausada desde abril por un alto el fuego, al asegurar que a Irán se le "acaba el tiempo".

Por ahora sigue vigente el alto el fuego acordado entre las partes el 8 de abril, aunque Trump dijo hace una semana que la tregua era "increíblemente frágil", mientras ambas partes mantienen su bloqueo en el estrecho de Ormuz.