Donald Trump pospone un ataque a Irán por pedido de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes

El presidente norteamericano dijo haber tomado esa decisión por "respeto a los líderes" de esos países. De todos modos, recordó que EE.UU. está preparado para lanzar una ofensiva en cualquier momento.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que decidió posponer un ataque contra Irán planeado para las próximas horas, después de que se lo pidieran sus aliados de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.
En un mensaje en su red Truth Social, el mandatario norteamericano aseguró, sin embargo, que la Casa Blanca está preparada para lanzar en cualquier momento un "ataque a gran escala" contra la República Islámica si no se llega a un acuerdo para limitar sus capacidades nucleares.
Trump no había hecho pública hasta ahora su intención de atacar a Irán el martes, un ofensiva que habría puesto fin al alto el fuego vigente desde el pasado abril.
Según Trump, los líderes árabes le solicitaron posponer ese ataque, ya que "se están llevando a cabo negociaciones serias" y que, en su opinión, se podría alcanzar un acuerdo "muy aceptable para Estados Unidos". "Basándome en mi respeto a los líderes mencionados, he instruido al secretario de Guerra, Pete Hegseth; al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Daniel Caine; y a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que NO llevemos a cabo el ataque programado contra Irán mañana", comentó.
No obstante, recordó su orden para que los mandos militares estén "preparados para un ataque a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se alcance un acuerdo aceptable".
Desde Egipto, Qatar y Arabia Saudí también instaron a "evitar las graves repercusiones de la continua escalada que amenaza con arrastrar a Oriente Medio a un estado de caos cuyas repercusiones afectarán a la seguridad y la estabilidad internacionales".
Las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel llevan semanas estancadas, mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con provocar graves consecuencias económicas.
La República Islámica de Irán rechazó reiteradamente las condiciones impuestas por la administración de Trump para frenar el enriquecimiento de uranio y este lunes anunció que ha presentado una contrapropuesta a través de los mediadores paquistaníes.
El domingo, Trump amenazó con reanudar la ofensiva, pausada desde abril por un alto el fuego, al asegurar que a Irán se le "acaba el tiempo".
Por ahora sigue vigente el alto el fuego acordado entre las partes el 8 de abril, aunque Trump dijo hace una semana que la tregua era "increíblemente frágil", mientras ambas partes mantienen su bloqueo en el estrecho de Ormuz.
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