Detuvieron al hijo del creador de Mango: sospechan que mató a su padre

La tragedia ocurrió el 14 de diciembre de 2024 en las cuevas de salitre de Collbató, un circuito de senderismo ubicado en el macizo de Montserrat, cerca de Barcelona. Isak Andic era considerado uno de los empresarios más importantes de Cataluña y había fundado Mango en 1984, transformando a la firma en una de las marcas de moda más influyentes de Europa.

Hasta el momento, la familia Andic no realizó declaraciones públicas debido al secreto de sumario que rige en la causa, aunque allegados al empresario aseguraron que Jonathan sostiene su inocencia y colaborará con la investigación judicial.