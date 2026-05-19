Detuvieron al hijo del creador de Mango: sospechan que mató a su padre

Isak Andic, reconocido por ser el creador de la marca de indumentaria Mango, falleció en 2024 luego de caer de un barranco de 100 metros.
La Justicia de Cataluña reactivó la investigación por la muerte de Isak Andic, creador de la reconocida marca de indumentaria Mango, y en las últimas horas detuvo a su hijo Jonathan Andic, acusado de haber tenido participación en el fallecimiento ocurrido durante una excursión en la montaña de Montserrat, en España.
El empresario había muerto en diciembre de 2024 luego de precipitarse por un barranco de más de 100 metros mientras realizaba una caminata junto a su hijo, quien era la única persona que lo acompañaba en ese momento. Inicialmente, el caso fue tratado como un accidente, aunque con el avance de la causa aparecieron inconsistencias en el relato brindado por Jonathan, lo que motivó a la Justicia a profundizar la investigación.
De acuerdo a medios españoles, los Mossos d'Esquadra detectaron contradicciones en las declaraciones del hijo del fundador de Mango y comenzaron a analizar distintos movimientos y comunicaciones previas al episodio. Los investigadores también remarcaron que Jonathan conocía perfectamente la zona donde ocurrió la caída y que incluso había estado allí días antes del hecho.
La tragedia ocurrió el 14 de diciembre de 2024 en las cuevas de salitre de Collbató, un circuito de senderismo ubicado en el macizo de Montserrat, cerca de Barcelona. Isak Andic era considerado uno de los empresarios más importantes de Cataluña y había fundado Mango en 1984, transformando a la firma en una de las marcas de moda más influyentes de Europa.
Hasta el momento, la familia Andic no realizó declaraciones públicas debido al secreto de sumario que rige en la causa, aunque allegados al empresario aseguraron que Jonathan sostiene su inocencia y colaborará con la investigación judicial.